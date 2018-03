ORF III mit Teil 2 von "Österreich I" mit Hugo Portisch, Porträt über Reinhold Stecher und Zusammenfassung vom EU-Budgetgipfel

Am 9. und 10. Februar im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Können sich die EU-Staats- und Regierungschefs beim Budgetgipfel dieser Tage auf einen EU-Haushaltsrahmen der Jahre 2014 bis 2020 einigen? ORF III Kultur und Information berichtet am Samstag, dem 9. Februar 2013, von 9.00 bis 11.00 Uhr über die Ergebnisse der hitzigen Debatten und präsentiert die Ergebnisse der finalen Pressekonferenz mit EU-Ratspräsident Martin Schulz, Bundeskanzler Werner Faymann, dem französischen Präsidenten Francois Hollande und der deutschen Kanzlerin Angela Merkel.

In Erinnerung an Reinhold Stecher, der am 29. Jänner verstorben ist, zeigt ORF III um 19.30 Uhr ein Porträt des legendären Altbischofs der katholischen Diözese Innsbruck. Die "Land der Berge"-Dokumentation "Bergsteiger und Menschenfischer" beleuchtet vor allem die Beziehung Stechers zu den Bergen. Er war ein ausgezeichneter Alpinist, hatte viele Jugendkurse des Alpenvereins geleitet, Bergbücher geschrieben und als Autodidakt auch die Bergwelt seiner Tiroler Heimat aquarelliert. Er ließ seine Bilder immer zu karitativen Zwecken versteigern. Als Moderator hat Reinhold Stecher in etlichen Bergsendungen mitgewirkt.

Im ORF-III-Hauptabend steht die zweite Folge von Hugo Portischs und Sepp Riffs neu bearbeiteter zwölfteiliger Dokumentationsreihe "Österreich I" im Mittelpunkt: "Die bedrängte Republik" schildert um 20.15 Uhr die Zeitspanne von der Ausrufung der Republik Deutschösterreich am 12. November 1918 bis hin zum Friedensvertrag von Saint-Germain und den Volksabstimmungen in Kärnten und dem Burgenland. Klarheit über die Grenzen Österreichs brachte der Vertrag von Versailles, ansonsten brachte er der Republik, so die Selbstwahrnehmung, allerdings kaum Gutes. Dem an wirtschaftlicher Not leidenden jungen Österreich steht ein harter Weg bevor.

Um 21.50 Uhr präsentiert ORF III Kultur und Information die vierte Folge der sechsteiligen Dokumentationsreihe "Der Vietnamkrieg: Trauma einer Generation". Erinnerungen an den Präsidentschaftswahlkampf Richard Nixons, sein Versprechen auf Frieden, die sinnlose Schlacht um den "Hamburger Hill" sowie die unzähligen verbrannten Einberufungsbescheide junger Amerikaner stehen dabei im Mittelpunkt.

Am Sonntag, dem 10. Februar, präsentiert Barbara Rett um 20.15 Uhr mit einer Aufführung von "Carmen" aus dem Jahr 1978 den triumphalen Erfolg eines unschlagbaren Leading-Teams: Franco Zeffirelli führt Regie und Carlos Kleiber brilliert am Dirigentenpult. Als Solisten begeistern u. a. Elena Obraztsova, Plácido Domingo und Heinz Zednik. Den letzten Schliff bekommt die Sonntagnacht um 23.35 Uhr mit dem "Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny" anlässlich der 115. Wiederkehr des Geburtstags von Bertolt Brecht. Brechts Parabel von der als irdisches Paradies erdachten und von gesellschaftlichen Außenseitern gegründeten Stadt Mahagonny wurde von Kurt Weill in die erste surrealistische Oper überführt. ORF III Kultur und Information zeigt das Bühnenwerk unter der Regie von Peter Zadek und dem Dirigat von Dennis Russell Davies.

