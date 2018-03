Spannung pur bei der ORF-"Millionenshow": Am 11. Februar stellt Armin Assinger die Millionenfrage

Wien (OTS) - Gibt es bei der "Millionenshow" ein Feuerwerk und Konfettiregen? Denn Armin Assinger stellt am Montag, dem 11. Februar 2013, um 20.15 Uhr in ORF 2 die Millionenfrage. Am 28. Jänner 2013 schaffte Martin Trinker aus Graz den Sprung in die Mitte und beantwortete neun Fragen mit Hilfe des Telefonjokers (bei Frage 9 eingesetzt) richtig. Somit steht der Biotechnologe aus Graz bereits bei 10.000 Euro und hat noch drei Joker (50:50, Publikum und zweite Chance) für die restlichen sechs Fragen zur Verfügung. Ob für den 31-jährigen Grazer tatsächlich die Funken sprühen oder ob er sich für den sicheren Gewinn von 300.000 Euro entscheidet, erfährt das Publikum am Montag, dem 11. Februar, bei der "Millionenshow".

Folgende Fragen hat Martin Trinker bereits richtig beantwortet:

Auswahlrunde: Ordnen Sie folgende Wörter aufsteigend nach der Anzahl unterschiedlicher Vokale!

A: Magnitude, B: Magnetit, C: Magnifikat, D: Magnat (richtig: DCBA)

100 Euro: Vom Blauwal weiß man, dass er regelmäßig "..."?

A: segelt, B: klettert, C: rodelt, D: wandert (richtig: D)

200 Euro: Die österreichischen Superadler warten nach jedem Wettkampfsprung auf ...?

A: ihren Rechtsanwalt, B: das Urteil der Richter, C: die Anklageschrift, D: die Staatsanwaltschaft (richtig: B)

300 Euro: Wen kann es aus beruflichen Gründen in eine Asservatenkammer verschlagen?

A: Fitnesstrainer, B: Polizisten, C: Bibliothekare, D: Radiologen (richtig: B)

400 Euro: Der Geburtsort Peter Roseggers liegt in den ...?

A: Kirchgasser Alpen, B: Schörghofer Alpen, C: Fischbacher Alpen, D:

Streitberger Alpen (richtig: C)

500 Euro: Welcher Stoff kann mit der Beschreibung "glänzende Chemiefaser aus Zellulose" nur gemeint sein?

A: Viskose, B: Baumwolle, C: Leinen, D: Jute (richtig: A)

1.000 Euro: In welchem "sportlichen" Wettkampf qualifizieren sich Feldhasen für die Paarung?

A: Streckentauchen, B: Turmspringen, C: Boxkampf, D: Diskuswurf (richtig: C)

2.000 Euro: Wer könnte mit den Farben seines Outfits im Wahlkampf für eine Koalition aus Sozialdemokraten und Freiheitlichen werben?

A: Iron Man, B: Superman, C: Hulk, D: Batman (richtig: B)

5.000 Euro: Einen bekannten Folk-Song beginnt man mit der Textzeile "I came from Alabama ..." und schmettert im Refrain "..."?

A: He! Belinda, B: Oh! Susanna, C: Ay! Calista, D: Bye! Roberta (richtig: B)

10.000 Euro: Was wird der Venus in Sandro Botticellis Gemälde "Die Geburt der Venus" gereicht?

A: Glaserl Sekt, B: Weintrauben, C: Umhang, D: Fächer (richtig: C) Telefonjoker eingesetzt

