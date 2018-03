United BioSource Corp. erweitert mit entscheidender Neubesetzung Potenzial in Europa

(PRN) - - Janine Collins, MD, bringt Erfahrungen im Risikomanagement und in der Arzneimittelsicherheit in zahlreichen therapeutischen Bereichen auf den europäischen Markt

Blue Bell, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - Die United BioSource Corp. (UBC), eine Tochtergesellschaft von Express Scripts, erweitert ihre branchenführenden, pharmazeutischen Risikomanagement-Dienstleistungen in Europa. Biopharmazeutische Kunden mit Hauptsitz in Europa oder Kunden mit einer großen betrieblichen Präsenz auf dem Kontinent können damit besser von den Fachkenntnissen des US-Marktführers profitieren.

Janine Collins, MD, wird von ihrem Sitz in Genf (Schweiz) für die europäische Abteilung für Risikomanagement der UBC zuständig sein, die von Annette Stemhagen, Ärztin für öffentliche Gesundheit und Mitglied der International Society for Pharmacoepidemiology, ein führender Berater für Vorschriften und Programme zur Arzneimittelsicherheit in den Vereinigten Staaten, geleitet wird. Dr. Collins, Absolventin der St. George's Hospital Medical School in London, verfügt über Fachkenntnisse in den folgenden Bereichen:

-- Entwicklung europäischer Risikomanagement-Pläne und Strategien zur Risikominimierung, um regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden -- Konzeption und Umsetzung von nach der Zulassung angeordneten Sicherheitsstudien -- Führende Risikomanagement-Programme für zwei teratogene Produkte, Revlimid und Thalidomid

Sean Hart, General Manager & Senior Vice President der UBC, erklärte:

"Für die Anbieter von Risikomanagement- und Pharmakovigilanz-Dienstleistungen ist es wichtig, Erfahrung in der Arbeit mit den Zulassungsbehörden in jedem europäischen Land zu haben und die Feinheiten, die mit einer globalen Markteinführung einschließlich der Europäischen Union einhergehen, zu kennen. Dr. Collins kann beides vorweisen. Als Expertin für Risikomanagement mit Sitz in Europa ist sie die richtige Führungsperson, um das UBC-Engagement in der Region zu unterstützen."

Die UBC ist nordamerikanischer Marktführer für Risikomanagement und Risikominimierungsprogramme, die von Pharmaunternehmen in Auftrag gegeben werden. Die UBC-Wissenschaftler haben eng mit der US-Arzneimittelzulassungsbehörde (FDA) zusammengearbeitet, um eine Risikomanagementstrategie (Risk Evaluation and Mitigation Strategies, REMS) zu entwickeln, nachdem der Food and Drug Administration Amendments Act von 2007 der FDA die Autorität verlieh, REMS von den Herstellern zu verlangen, um sicherzustellen, dass der Nutzen eines Arzneimittels oder eines biologischen Produkts die Risiken überwiegt. Die UBC ist derzeit in ganz Europa tätig und bietet ihre Dienste vor allem in den Bereichen der Forschung während und nach dem Zulassungsverfahren, Pharmakovigilanz, Beratung zum Risikomanagement und sowie in der klinischen Entwicklung an.

Dr. Collins sichere der UBC in Europa ihre führende Position als Anbieter von Risikomanagement-Dienstleistungen für den europäischen Arzneimittelmarkt, erklärte Dr. Stemhagen. "Dr. Collins entwickelte ihre umfangreiche Erfahrung im Risikomanagement, als diese Konzepte in Europa aufkamen. Sie verfügt über umfassende Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Berichterstattern, der Europäischen Arzneimittel-Agentur, den zuständigen nationalen Behörden, Anbietern im Gesundheitswesen sowie mit Patienten."

Informationen zur United BioSource Corporation

Die United BioSource Corporation (UBC), eine hunderprozentige Tochtergesellschaft von Express Scripts Holding Company, ist ein globales Unternehmen für Wissenschaft und medizinische Angelegenheiten, das gemeinsam mit Life Science-Unternehmen Medikamente und medizinische Produkte für alle Interessengruppen der Gesundheitsbranche attraktiver macht. Die UBC setzt sich dafür ein, verlässliche Real-World Evidence zu liefern, um die Produktwirksamkeit zu bewerten, Sicherheitsrisiken einzuschränken und Mehrwert aufzuzeigen. Die UBC bringt anerkannte Experten aus Wissenschaft und Industrie, Forschung und neuen Technologien zusammen, um über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg innovative Lösungen zu bieten. Die angebotenen Dienstleistungen umfassen klinische und sich im Zulassungsverfahren befindliche Studien, Risikomanagement und Pharmakovigilanz, Produktzugang und Vertriebskanalsteuerung, Vergütung und Patientenhilfe, Pflege und Einhaltung sowie Datenanalyse. Weitere Informationen finden Sie auf www.ubc.com.

Informationen zu Express Scripts

Express Scripts verwaltet mehr als eine Milliarde Verschreibungen jährlich für Millionen von Menschen. Im Auftrag unserer Kunden, d.h. Arbeitgeber, Krankenkassen, Gewerkschaften und staatliche Gesundheitsprogramme, machen wir verschreibungspflichtige Medikamente sicherer und erschwinglicher. Mit unseren Innovationen wollen wir die Patientenversorgung verbessern, von der Pharmaindustrie verursachte Abfälle reduzieren und die Rate der Therapietreue erhöhen. Über Health Decision Science(SM), unsere neue Plattform für Forschung und Innovationen, die im Mittelpunkt der Wertschöpfung für Patienten und Plansponsoren steht, helfen wir den Menschen dabei, bessere Entscheidungen hinsichtlich gesundheitlicher Themen zu treffen.

Express Scripts mit Hauptsitz in St. Louis bietet integrierte Pharmacy Benefit Management-Dienstleistungen, darunter Schadensabwicklung von Netzwerkapotheken, Hauszustellung aus der Express Scripts Pharmacy(SM), Verwaltung von Spezialleistungen, Beratung bei der Gestaltung von Leistungen, Überblick über den Gebrauch von Arzneimitteln, Verwaltung des Arzneimittelverzeichnisses sowie medizinische und arzneimittelbezogene Datenanalysen. Das Unternehmen vertreibt außerdem eine breitgefächerte Auswahl an biopharmazeutischen Produkten und bietet umfangreiche Dienstleistungen in den Bereichen Kostenmanagement und patientenorientierte Betreuung.

Weitere Informationen finden Sie auf www.Express-Scripts.com oder folgen Sie @ExpressScripts

auf Twitter.

Pressekontakt: Thom Gross, Leitender Manager, Kommunikation Telefon: +1-314-684-6321 E-Mail:

rtgross @ express-scripts.com

Web site: http://www.express-scripts.com/