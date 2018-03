Carlos Valdecantos wird Partner bei Delta Partners, wo er im Beratungsgeschäft tätig sein wird

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Vor Kurzem kam Carlos Valdecantos als Partner zu Delta Partners. Valdecantos wird von Delta Partners Niederlassung in Barcelona aus tätig sein und aktiv zum Beratungsgeschäft im Nahen Osten, in Afrika sowie in Mittel- und Osteuropa beitragen.

Valdecantos verfügt über umfassene Erfahrungen in der Unternehmensberatung in der TMT-Branche. Bevor er zu Delta Partners kam, war Valdecantos als Partner der mmC Group, einer strategischen TMT-Consulting-Boutique, die er 2005 gegründet hatte, für die Beratung aller grossen Telekommunikationsunternehmen in Europa, Afrika und dem Nahen Osten verantwortlich. Davor war Valdecantos Senior Principal bei DiamondCluster (jetzt Oliver Wyman) und in ganz Europa, Lateinamerika und Nordafrika tätig.

Die Einstellung von Valdecantos bedeutet die zukünftige Integration von mmC in Delta Partners. "Die Einbindung der mmC Group in Delta Partners ist für uns eine natürliche Entwicklung", erklärt Valdecantos. "Unsere Klienten können angesichts dieser Bewegung den Service eines grösseren Unternehmens in einer anderen Grössenordnung und mit einer exzellenten Erfolgsbilanz nutzen. Ich bin sehr erfreut darüber, Delta Partners dabei zu unterstützen, von dieser grossartigen Chance zu profitieren."

"Wir sind zuversichtlich, dass Carlos Valdecantos ein deutlicher Zugewinn für das Wachstum von Delta Partners sein und uns gemäss unserer strategischen Ziele bei unseren kontinuierlichen Diversifizierungsbestrebungen unterstützen wird", sagte Victor Font, Group Managing Director bei Delta Partners.

Carlos Valdecantos ist qualifiziert in Unternehmensstrategie, Unternehmensgestaltung, Innovation, Wachstum, Fusionen und Übernahmen, organisatorischer Wandel, Marketing, Verkauf, Produktentwicklung und Operational Excellence. Er hat grosse, multidisziplinäre Teams geleitet und seine Erfahrung erstreckt sich auf Strategien bei der Einführung von Projekten. So war er für mehr als 50 Aufträge bei über 30 Unternehmen aus der TMT-Branche in ganz Europa, Lateinamerika, im Nahen Osten und in Afrika verantwortlich.

Valdecantos hat einen Master of Science in Physikwissenschaften und Elektronik von der Universidad Complutense de Madrid. Während seiner Tätigkeit bei PWC und DiamondCluster nahm er ausserdem an Aufbaukursen für International Business und Internationale Marketingstrategien teil.

Über Delta Partners

Delta Partners ist der führende Spezialist für TMT-Beratung und Investment in den aufstrebenden Märkten. Mit über 180 Experten ist die Unternehmensgruppe in 50 Märkten im Nahen Osten, in Afrika, Osteuropa, in den aufstrebenden asiatischen Märkten sowie in Lateinamerika tätig. Delta Partners bietet von seinen Standorten in den VAE, Südafrika, Spanien, Singapur und Kolumbien aus drei sich ergänzende Dienstleistungen an: Managementberatung, Unternehmensfinanzierung und Investments.

