BULLDOG arbeitet für Vertrieb in Italien mit ILLVA SARONNO zusammen

London (ots/PRNewswire) - Das Unternehmen BULLDOG London Dry Gin, dessen Gin als "der am besten mixbare Gin der Welt" gilt, hat ein Übereinkommen mit ILLVA SARONNO S.p.A. zum Vertrieb in Italien mit sofortiger Wirkung unterzeichnet. Illva Saronno ist ein bedeutendes, global tätiges Spirituosenunternehmen, einer der Hauptakteure des italienischen Markts und Inhaber legendärer Marken wie DiSaronno Amaretto, Artic Vodka und Tia Maria.

"Wir freuen uns sehr darüber, eine so symbolträchtige Premium-Marke wie BULLDOG in unser Portfolio aufnehmen zu können. BULLDOG, einer der weltweit am schnellsten wachsenden Premium-Gins, ergänzt unser Premium-Portfolio und wir freuen uns darauf, am Aufbau der Marke zu arbeiten und sie an der Spitze des italienischen Markts zu positionieren", erklärte der Senior Brand Manager Claudio Giuliano.

Seit seiner Markteinführung 2007 in Nordamerika und 2009 in Westeuropa hat sich der in unabhängigem Eigentum befindliche BULLDOG Gin in den Verkaufsstellen Nord- und Südamerikas, Westeuropas und in Teilen Asiens zu einem der weltweit am schnellsten wachsenden Premium-Gins entwickelt. Der mehrfach preisgekrönte BULLDOG wird vierfach im traditionellen Kupferkessel destilliert, verwendet Weizen und Wasser höchster Qualität aus Großbritannien, wird mit einer exotischen Mischung aus 12 natürlichen Pflanzenextrakten aus acht Ländern versetzt und in Handarbeit in England hergestellt.

"BULLDOG ist authentisch, von höchster Premium-Qualität und spricht anspruchsvolle Kunden weltweit auf emotionaler Ebene an", erklärte Anshuman Vohra, Gründer und CEO von BULLDOG. "Wir freuen uns, mit einem solch hochkarätigen, marktführenden Akteur mit einer solch bewegten Geschichte zusammenzuarbeiten. Diese Partnerschaft entspricht unserer globalen Expansionsstrategie und wird sicherstellen, dass BULLDOG seinen rechtmäßigen Platz als Marktführer im Bereich der globalen Premium-Gins festigen kann."

Mit dieser Partnerschaft ist BULLDOG Gin gut positioniert, Fuß auf dem wachsenden Markt für Premium-Gin in Italien zu fassen. Vohra freut sich darüber, mit einem so bedeutenden Akteur in der Region zusammenzuarbeiten. Geschäftsführer Bob Beleson stimmt dem zu: "Die Partnerschaft mit DiSaronno stellt eine weitere strategische Partnerschaft mit einem großen internationalen Anbieter für BULLDOG dar und wird für beide Unternehmen ein Erfolg werden."

BULLDOG hat einen Alkoholgehalt von 40 % und wird in einer anthrazitfarbenen Flasche mit breiter Flaschenschulter und mit einem verzierten Hals mit Wiedererkennungscharakter verkauft. BULLDOG wird derzeit in 25 Ländern vertrieben und gilt als einer der am schnellsten wachsenden Super-Premium-Gins weltweit. Das Wine Enthusiast Magazine zeichnete BULLDOG mit einer der höchsten Bewertungen aus, die ein Gin jemals erhalten hat, und ernannte ihn zu einem "Top 50 Spirit".

Web site: www.BulldogGin.com/ http://www.BulldogGin.com/

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Megan Boudouris, +1-212-475-7232, megan @ bulldoggin.com