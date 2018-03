Vom 13. bis 22. Februar 2013: Willkommen Don Bosco

Wien (OTS) - In Vorbereitung auf den 200. Geburtstag des heiligen Johannes Bosco (1815-1888) im Jahr 2015 erwartet die Don Bosco Bewegung ein besonderes Ereignis: Vom 13. bis 22. Februar 2013 besucht eine Statue mit einer wertvollen Reliquie Don Boscos Österreich.

Es geht bei der "Wallfahrt" der Don Bosco Statue nicht um einen Event, sondern um eine "Begegnung mit Don Bosco" und seine Liebe zu Gott und den jungen Menschen. Die Don Bosco Bewegung lädt daher ein, einen besonderen Heiligen kennen zu lernen, am besten mit offenen Augen und offenem Herzen: "Setzen wir ein Zeichen des Glaubens und begrüßen wir Don Bosco bei uns!"

Beginn der Fahrt ist am Aschermittwoch, dem 13. Februar 2013 im Linzer Dom mit Salesianerbischof Ludwig Schwarz SDB. Weitere Stationen sind bei den Don Bosco Schwestern und den Salesianern in Vöcklabruck, Unterwaltersdorf, Wien, Graz, Klagenfurt, Salzburg, Baumkirchen, Stams und Fulpmes.

Die "Pilgerreise" wurde im Jahr 2009 anlässlich des 150. Gründungstages der Salesianer Don Boscos eröffnet und dauert noch bis zu seinem 200. Geburtstag am 16. August 2015. Sie setzt sich durch Länder fort, in denen die Salesianer Don Boscos und Don Bosco Schwestern tätig sind. So entsteht ein weltumspannendes und alle Grenzen überschreitendes geistliches Netz der Verehrung und des Gebetes.

Don Bosco hatte besonders ein Herz für die Jugendlichen, die es schwer hatten. Es gibt auch heute sehr viele benachteiligte junge Menschen, die darunter leiden. Ihnen sagt Don Bosco: "Du bist nicht vergessen. Was in deinem Leben auch immer schief gelaufen sein mag:

Vor Gott hast auch du einen Wert!" Don Bosco hat an die Fähigkeiten und Stärken der jungen Menschen geglaubt. Er sagt den jungen Menschen von heute: "Gott braucht auch dich, um heute eine gerechte und friedliche Welt zu aufzubauen! Ihr, die Jugendlichen, seid die besten Boten, um die Freude des Glaubens in die Welt zu tragen!"

Eine Verbindung mit einem Heiligen

Die Bronzestatue wurde von dem italienischen Bildhauer Mauro Baldessari geschaffen. Sie zeigt den heiligen Don Bosco, den Freund der Jugend, mit vier Kindern, die bei ihm Zuflucht suchen und ihn um Hilfe bitten, während er sich ihnen liebevoll zuwendet. Die Besonderheit der Statue ist, dass sie in einem versiegelten Zinkbehälter eine Reliquie enthält: die Speiche des rechten Arms Don Boscos, mit dem er so viele Menschen gesegnet hat. Die Plastik ist aus Bronze gefertigt, ca. 160 cm hoch und wiegt rund 280 kg. Reliquienverehrung darf und soll nichts mit Aberglauben zu tun haben. Man kann Reliquienverehrung aber als eine Weise verstehen, sich mit einem heiligen Menschen zu verbinden, der in seinem Leben durch sein Wort und sein Tun die Liebe und Menschenfreundlichkeit Gottes verkörpert hat.

Don Bosco (1815-1888): Priester, Jugendapostel und Sozialpionier

Don Bosco war Priester und Seelsorger, Sozialarbeiter und Ordensgründer. Für die Erziehung von Kindern und Jugendlichen betrachtete er vier Elemente als wesentlich: Geborgenheit, Freizeit, Bildung und Glaube. Don Bosco bildete Mitarbeiter aus und gründete die Ordensgemeinschaft der Salesianer. Gemeinsam mit der heiligen Maria Mazzarello (1837-1881) folgte die Gründung der Don Bosco Schwestern. Am 31. Jänner 1888 starb Johannes Bosco. Er wird weltweit als Schutzpatron der Jugend verehrt.

Don Bosco Bewegung: Damit das Leben junger Menschen gelingt

In 132 Ländern setzen sich heute rund 15.500 Salesianer Don Boscos und 13.500 Don Bosco Schwestern im Sinne ihrer Gründer für Kinder und Jugendliche am Rande der Gesellschaft ein: In Jugend- und Ausbildungszentren, Schulen und Universitäten sowie in der Pfarrseelsorge - überall dort, wo sie jungen Menschen im Geist Don Boscos nahe sein und ihnen als Erzieher und Seelsorger Lebens- und Glaubenshilfe anbieten können. Auch in Österreich engagiert sich die Don Bosco Bewegung mit ihren MitarbeiterInnen besonders für benachteiligte Jugendliche. Derzeit betreuen die Salesianer und die Don Bosco Schwestern Kindergärten und Schulen, leiten Pfarren und Jugendzentren, führen Studenten- und Schülerwohnheime und laden in der Salesianischen Jugendbewegung zu zahlreichen Freizeitaktivitäten und religiösen Angeboten ein. Den sozialen Herausforderungen kommen weitere Partnerorganisationen nach: Die Initiative "VOLONTARIAT bewegt" und VIDES organisieren Freiwilligeneinsätze für junge Erwachsene in den Ländern des Südens. "Jugend Eine Welt" fördert weltweit benachteiligte junge Menschen. Das "Don Bosco Flüchtlingswerk" betreut unbegleitete, minderjährige Asylwerber. In diesem Hilfswerk engagieren sich ebenfalls zahlreiche Jugendliche ehrenamtlich.

13.2., 18.00 Uhr Linz Mariendom, Aschermittwoch-Gottesdienst mit Salesianerbischof Ludwig Schwarz SDB 14.2., 9.00 Uhr Vöcklabruck Marienkapelle, Festgottesdienst 19.00 Uhr Abendliche Don Bosco Messe 15.2., 11.00 Uhr Gymnasium Unterwaltersdorf, Festmesse Don Bosco Straße 20, 2442 Unterwaltersdorf 15.00 Uhr Pfarrkirche Unterwaltersdorf, Gottesdienst Kirchengasse 6, 2442 Unterwaltersdorf 18.30 Uhr Pfarre Stadlau, Gottesdienst Gemeindeaugasse 5, 1220 Wien 16.2., 9.00 Uhr Pfarre Neuerdberg, Laudes Don Bosco Kirche, Hagenmüllergasse 33, 1030 Wien 17.30 Uhr Don Bosco Haus, St. Veit-Gasse 25, 1130 Wien Festmesse mit Nuntius Erzbischof Peter Stephan Zurbriggen 17.2., 9.30 Uhr Graz Don Bosco, Südbahnstraße 100, 8020 Graz Gottesdienst mit Diözesanbischof Egon Kapellari 18.2., 6 -8.00 Uhr Graz Don Bosco Bahnhof, Straßenaktion 13.00 Uhr Klagenfurt, Heiligengeistkirche, Mittagsgebet 15.30 Uhr Kindergarten Don Bosco Schwestern, Heilige Messe Ainethgasse 10, 9020 Klagenfurt 17.30 Uhr Don Bosco Kirche, Festmesse Bischof-Dr.-Köstner-Platz 2, 9020 Klagenfurt 20.00 Uhr Zellpfarre 12, 9179 Ferlach, Festgottesdienst 19.2., 18:00 Uhr Salzburg, Dom, Festgottesdienst mit Erzbischof Alois Kothgasser SDB 20.00 Uhr Taizégebet für Jugendliche und junge Erwachsene 20.2., 12.00 Uhr Baumkirchen, Don Bosco Schwestern, Schlossstraße 4 14.00 Uhr Offene Tür für persönliche Glaubensanliegen 16.00 Uhr Eucharistiefeier 20.2., 19.30 Uhr Stams, Mädcheninternat Don Bosco, Gebetsabend Festsaal, Wirtsgasse 3, 6422 Stams 21.2., 19.30 Uhr Fulpmes Schülerheim, Bahnstraße 49, Wortgottesdienst 22.2., 8.00 Uhr Fulpmes Schülerheim, Messfeier und Verabschiedung

