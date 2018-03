Der NÖAAB hält der AKNÖ-Aussendung OTS0194 die NÖAAB-Aussendung OTS0280 entgegen

St. Pölten (OTS/nab ) - LAbg. Hans Stefan Hintner am 28. Juni 2012:

"Wermutstropfen und gleichzeitig symptomatisch für die FSG-Führung in der AKNÖ ist die Wahl eines privaten SPÖ-nahen Betreibers. Die Frage ist, wie weit man sich in der Kammer noch von der SPÖ vereinnahmen lässt. Wir werden die Arbeit des SPÖ-Politikers Bernhard Wieland (Geschäftsführer) sicherlich im Auge behalten"

