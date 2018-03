LRS veranstaltet DACH-User-Group-Konferenz in Stuttgart 06. - 07. März 2013

Cheltenham, Grossbritannien (ots/PRNewswire) - Levi, Ray & Shoup, Inc. (LRS) veranstaltet am 07. März die 2013 DACH-User-Group-Konferenz

Kongresshotel in Stuttgart. Diese eintägige Veranstaltung umfasst eine Update Session mit Informationen zum Unternehmen LRS( ) sowie seinen Technologien und Produkten. Darüber hinaus werden den Teilnehmern zahlreiche Kundenpräsentationen und ausführliche Beiträge zum Einsatz der Technologie bei verschiedenen Kunden geboten. Registrieren Sie sich unter

Im Rahmen der User-Group-Konferenz am 07. März lädt LRS am Abend des 06. März zum Abendessen in die Wichtel Brauerei. Teilnehmern, die eine Übernachtung wünschen, werden im Kongresshotel Europe zum Vorzugspreis Räume zur Verfügung gestellt.

Weitere Informationen zu LRS finden Sie unter www.lrs.com/eom.

Informationen zu LRS

LRS ist ein privates US-Unternehmen mit Sitz in Springfield (Illinois, USA). Weitere Geschäftsstellen befinden sich im gesamten US-amerikanischen Raum sowie in zentralen Regionen weltweit. Das europäische Headquarter befindet sich in Cheltenham (GB). Mehr als die Hälfte der Fortune-500-(Service)-Unternehmen setzen auf die branchenführenden Lösungen von LRS; deren Produkte in mehr als 30 Ländern eingesetzt werden. LRS unterstützt Geschäftsprozesse mit leistungsstarker und hochskalierbarer Software, erfasst, sichert und verwaltet große Mengen an Dokumenten und stellt sie unabhängig vom Format zuverlässig an Hunderte verteilter Standorte zu. Ein Return on Investment von weniger als 12 Monaten, 30 erfolgreiche Jahre Output Management Lösungen und eine internationale Vertriebs- und Supportorganisation machen LRS zum Marktführer. Analysten der Branche bewerten LRS als führendes globales IT-Unternehmen; Software Magazine stuft LRS regelmäßig als eines der führenden Software-Unternehmen der Welt ein. Weiterführende Informationen zu LRS finden Sie unter www.VPSX.com.

LRS, das LRS-Diamant-Logo und VPSX sind eingetragene Warenzeichen von Levi, Ray & Shoup Inc.

Alle anderen Marken und Produktnamen sind Warenzeichen oder Dienstleistungsmarken der jeweiligen Inhaber.

