EANS-News: ANDRITZ erhält kartellrechtliche Freigabe zum Erwerb der Schuler AG

Graz, 7. Februar 2013. Der internationale

Technologiekonzern ANDRITZ gibt bekannt, dass die Übernahme der Mehrheitsbeteiligung an der in Deutschland börsennotierten Schuler AG von den zuständigen Kartellbehörden ohne Auflagen vollumfänglich freigegeben wurde. Der Vollzug findet in den kommenden Tagen statt, ANDRITZ wird dann über 90% der Aktien an der Schuler AG halten.

Als Technologie- und Weltmarktführer in der Umformtechnik liefert Schuler Maschinen, Anlagen, Werkzeuge, Verfahrens-Know-how und Dienstleistungen für die gesamte Metall verarbeitende Industrie. Mit dieser Akquisition verbreitert ANDRITZ sein Produkt- und Serviceangebot im Geschäftsbereich METALS. Die Erstkonsolidierung von Schuler in die ANDRITZ-Konzern-Bilanz wird ab 1. März 2013 erfolgen.

Die ANDRITZ-GRUPPE

Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ ist einer der weltweit führenden Lieferanten von Anlagen, Ausrüstungen und Serviceleistungen für Wasserkraftwerke, die Zellstoff- und Papierindustrie, die kommunale und industrielle Fest-Flüssig-Trennung, die Stahlindustrie sowie die Produktion von Tierfutter- und Biomassepellets. Darüber hinaus bietet ANDRITZ weitere Technologien an, u. a. für die Bereiche Automatisierung, Pumpen, Anlagen für Vliesstoffe und Kunststofffolien, Dampfkesselanlagen, Biomassekessel und Gasifizierungsanlagen für die Energieerzeugung, Rauchgasreinigungsanlagen, Anlagen zur Produktion von Faserplatten (MDF), thermische Schlammverwertung sowie Torrefizierungsanlagen. Der Hauptsitz des börsennotierten Unternehmens, das weltweit rund 17.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, befindet sich in Graz, Österreich. ANDRITZ verfügt über mehr als 180 Produktionsstätten sowie Service- und Vertriebsgesellschaften auf der ganzen Welt.

Schuler AG

Als Technologie- und Weltmarktführer in der Umformtechnik liefert Schuler Maschinen, Anlagen, Werkzeuge, Verfahrens-Know-how und Dienstleistungen für die gesamte Metall verarbeitende Industrie. Zu den Kunden gehören Automobilhersteller und -zulieferer sowie Unternehmen aus der Schmiede-, Hausgeräte-, Verpackungs-, Energie- und Elektroindustrie. Außerdem ist Schuler führend auf dem Gebiet der Münztechnik und realisiert Systemlösungen in der Luft-, Raumfahrt- und Eisenbahnindustrie. Weltweit ist das Unternehmen mit rund 5.500 Mitarbeitern mit Standorten und Vertretungen in 40 Ländern präsent. Im Geschäftsjahr 2011/12 erzielte Schuler einen Umsatz von rund 1.226 Millionen Euro bei einer EBITDA-Marge von 9,6%.

