Casino Baden veranstaltet Austrian Poker Festival von WPT und GSOP

Über 1.000 TeilnehmerInnen und ein Prizepool von 2 Millionen Euro erwartet

Wien (OTS) - Das Austrian Poker Festival wird 2013 erstmals im Casino Baden stattfinden. Das gaben die Organisatoren WPT (World Poker Tour) und GSOP Live (Grand Series of Poker) am 6. Februar bekannt. Der Vertrag wurde am Mittwoch am Rande der größten europäischen Glücksspielmesse ICE in London unterzeichnet. Von 12. bis 24. Februar 2013 wird sich daher einmal mehr die internationale Pokerelite in Baden bei Wien treffen. Über 1.000 TeilnehmerInnen aus aller Welt werden erwartet, der Preispool dürfte aller Voraussicht nach bei über 2 Millionen Euro liegen.

Ausschlaggebend für die Entscheidung war, so WPT und GSOP in einem ersten Statement, der ausgezeichnete Ruf von Casinos Austria als Veranstalter internationaler Turniere auf höchstem Niveau. Deshalb habe man den Kontakt zu Casinos Austria gesucht und Gespräche aufgenommen. Dass diese nun sehr rasch zu einem positiven Abschluss geführt werden konnten, bezeichnen beide Parteien als erfreulichen Beleg für die beiderseitige Professionalität.

Seit 25 Jahren bietet Casinos Austria allen Pokerfans eine ansprechende und gleichzeitig spannende Turnierstruktur. Allein im Jahr 2012 wurden in den zwölf Casinos 600 Turniere veranstaltet, bei denen fast 25.000 TeilnehmerInnen um ein Preisgeld von über sieben Millionen Euro pokerten. Von Cash Game, über regelmäßige Wochenturniere bis zur Poker EM - von Texas Hold'em über Tropical Stud Poker bis zu Omaha Pot - für jede Pokerzielgruppe bietet Casinos Austria das richtige Spiel.

Wie bei allen größeren Turnieren wird die zur Casinos Austria und Österreichische Lotterien Gruppe gehörende Spieleplattform win2day für so genannte Satellites miteinbezogen. Registrierte User können sich am 10. und 17. Februar 2013 bei den Satellites im win2day Poker Room online für den WPT Main Event des Austrian Poker Festivals qualifizieren.

Alle Details zum Turnier, den vorläufigen Turnierplan sowie Informationen zum Pokerangebot von Casinos Austria finden Sie online auf poker.casinos.at

Informationen über das Austrian Poker Festival finden Sie auf austrianpokerfestival.com

