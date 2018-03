ORF Ö1-Mittagsjournal / Donnerstag, 07.Feb 2013 12:00.00

Funkhaus Wien (OTS/Radio) - Wetter - Andreas Tiesner

EU-Gipfel beginnt - Ernst Kernmayer/Hubert Arnim-Ellissen

Zuwenig Geld in Forschung: Interview Präsidentin Europäischer Forschungsrat - Raimund Löw

Generalstreik in Tunesien: Experte dazu - Lucien Giordani

Studie Human Right Watch: Massive sexuelle Gewalt in Indien - Kai Küstner/ARD

AK zu Milchgeldskandal - Barbara Battisti

Irreführendes Lotto-Gewinnspiel bei News-Abos

Cold Calling: Irreführendes Lotto-Gewinnspiel bei News-Abos -Veronika Mauler

JP Hinweis: Die Bettelindustrie: Wo man Spendenkeilen lernt -Cornelia Krebs

Stöger und Bachinger ziehen Bilanz zu Patienten-Entschädigungsfonds -Andreas Jölli

Jahresergebnis Daimler - Peter Fritz

1 Jahr vor Olympische Spiele: Kosten explodieren - Carola Schneider Aufhebung Immunität von FPK-Struntz - Wolfgang Werth

Neue Vorwürfe gegen FPK - Christof Glantschnig

Bund der Freikirchen will staatliche Anerkennung - Roberto Talotta Das wird der Opernball 2013 - Barbara Herbst

Kunsthaus Zürich: Marc Chagall - Raphaela Stefandl

Wetter - Andreas Tiesner

Nachrichten - Tom Brandenberger

Englische Nachrichten - Joana King

Französische Nachrichten - Elisabeth Kervarrec

Moderation: Hubert Arnim-Ellissen

Regie: Wolfgang Wittmann

Produktion: Karin Kruder-Klutsch

Rückfragen & Kontakt:

Produktion Ö1-Journale

Tel +431/50101 18447