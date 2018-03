Einladung zur ÖVP-Klubenquete "Alterswohlfahrt - ein neuer Weg"

Selbstbestimmt in jedem Alter durch unterstützte Entscheidungsfindung

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Wir laden die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich zu einer

K l u b e n q u e t e "Alterswohlfahrt - ein neuer Weg"

in den Räumlichkeiten des ÖVP-Parlamentsklubs ein.

Zeit: Donnerstag, 14. Februar 2013, 10.00 bis 16.00 Uhr,

Ort: 1010 Wien, Parlament, ÖVP-Klub, Großer Klubsitzungssaal Thema: Alterswohlfahrt - ein neuer Weg. Selbstbestimmt in jedem Alter durch unterstützte Entscheidungsfindung.

Zum Ablauf:

10.00 Uhr: Eröffnung und Begrüßung: Klubobmann Karlheinz Kopf

Teil I

10.15 Uhr: Herausforderungen und Reformperspektiven für die Sachwalterschaft

Vorsitz: ÖVP-Sozialsprecherin Abg. Mag. Gertrude Aubauer Impulsreferat: Bundesministerin für Justiz Dr. Beatrix Karl Einleitungsreferate:

- Volksanwältin Dr. Gertrude Brinek: "Erfahrungen der Volksanwaltschaft"

- Sektionschef Dr. Georg Kathrein: "Legislative Grundlagen und Ausblick"

Anschließend Podiumsdiskussion. Am Podium:

- Mag. Doris Täubel-Weinreich, Familienrichterin

- Dr. Brigitte Birnbaum, Vizepräsidentin der Rechtsanwaltskammer Wien

- Dr. Peter Schlaffer, Vertreter von "Vertretungsnetz"

- Dr. Michael Lunzer, öffentlicher Notar

Teil II

13.30 Uhr: Modelle für eine Alterswohlfahrt

Vorsitz: Präsident des Seniorenbundes Prof. Dr. Andreas Khol Impulsreferat: ÖVP-Seniorensprecherin Abg. Mag. Gertrude Aubauer Einleitungsreferat: Univ.Prof. Dr. Wolfgang Mazal, Uni Wien, Institut für Familienforschung

Anschließend Podiumsdiskussion. Am Podium:

- Landesrätin Mag. Barbara Schwarz: Modelle in Niederösterreich

- Landesrätin Dr. Greti Schmid: Modelle in Vorarlberg

- Mag. Walter Marschitz, Österreichisches Hilfswerk

- DDr. Cornel Binder-Krieglstein, Vizepräsident Berufsverband österr. Psychologen

16.00 Uhr: Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

