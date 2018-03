Neunotierung der Gurktaler AG im standard market auction der Wiener Börse

Wien (OTS) - Mit der Gurktaler AG notiert ab 8. Februar 2013 ein neues Unternehmen im Segment standard market auction der Wiener Börse. Mit dem Listing im Amtlichen Handel geht keine Kapitalerhöhung einher. Das auf Kräuterspirituosen spezialisierte Unternehmen wurde aus der ebenfalls börsenotierten Schlumberger AG abgespalten und ist einmal täglich in der untertägigen Auktion handelbar.

Die beiden Vorstände der Wiener Börse freuen sich über den Neuzugang. "Selbst wenn derzeit kein frisches Kapital aufgenommen wird, so können sich Unternehmen durch ein Listing optimal auf eine allfällige Kapitalerhöhung zu einem späteren Zeitpunkt vorbereiten.", so Birgit Kuras und Michael Buhl.

