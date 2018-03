Die neue Kollektion von Heidi Klum im Frühjahr exklusiv bei Toys"R"Us in Österreich erhältlich

Haid (ots) - Nach dem erfolgreichen Launch in den USA kommt jetzt die "Truly Scrumptious" Kollektion von der Modeikone und Vierfachmutter Heidi Klum zu Beginn des neuen Jahres auch auf den österreichischen Markt.

Das Warten hat ein Ende! Im Frühjahr dieses Jahres kommt die neue Kollektion für Babys im Alter von bis zu zwölf Monaten von Heidi Klum mit dem Namen "Truly Scrumptious" auf den österreichischen Markt und wird exklusiv bei Babies"R"Us, dem Babyshop bei Toys"R"Us, erscheinen.

Bereits im vergangenen Jahr wurde die Kollektion erfolgreich in den USA gelauncht. Die charakteristische und überraschende Accessoire-und Modelinie für Babys und Kleinkinder kam im letzten Herbst auf den amerikanischen Markt und wurde dort von den Eltern sofort mit Begeisterung aufgenommen.

"Truly Scrumptious" heißt so viel wie "einfach fabelhaft" und beschreibt damit die fantasievollen Verzierungen, die lustigen Charaktere und die neckischen Details, die den "Truly Scrumptious" Stil unverwechselbar machen, der bei Eltern und Kindern gleichermaßen gut ankommt.

Mit dem internationalen Rollout auf mehr als zwölf Länder außerhalb der USA folgt nun der nächste Schritt in der gemeinschaftlichen Partnerschaft zwischen Toys"R"Us und Heidi Klum, die von der Arbeit an der Kollektion schwärmt.

"Das Entwerfen und Entwickeln der "Truly Scrumptious" Kollektion für Babies"R"Us ist für mich eines der aufregendsten und erfüllendsten Projekte gewesen, an denen ich bisher gearbeitet habe. Ich bin selbst Mutter von vier Kindern und liebe es, bezaubernde Mode für Kinder zu entwerfen", sagt Heidi Klum.

"Mit großer Vorfreude sehe ich nun der Tatsache entgegen, dass Eltern demnächst weltweit die Möglichkeit haben, ihre Lieben in "Truly Scrumptious" zu kleiden. Ich hoffe, dass Eltern und Kinder in der Kollektion die perfekte Kombination aus Coolness und Tragekomfort sehen, der mir beim Entwerfen besonders wichtig war", so Heidi Klum weiter.

Doch nicht nur bei Heidi Klum ist die pure Begeisterung für die neue Kollektion spürbar. Auch Ira Hernowitz, Senior Leader Global Juvenile Brands bei Toys"R"Us Inc., war von Beginn an überzeugt:

"Wir waren uns sicher, dass Heidis unbestrittener Sinn für Mode und ihr Wissen als Mutter in großartigen Produkten und einer tollen Wahl für Babies"R"Us Kunden münden würden, als wir die "Truly Scrumptious" Kollektion zunächst in unseren Stores hier in den USA gelauncht haben. Die Freude ist natürlich enorm groß, dass wir diese frische, junge und einzigartige Kollektion jetzt auch international auf den Markt bringen können." Ab Frühjahr 2013 wird die Kollektion für Babys von bis zu zwölf Monaten nun auch bei Toys"R"Us in Österreich exklusiv erhältlich sein.

Über TOYS"R"US

Toys"R"Us ist mit über 1.600 Märkten in 35 Ländern der weltweite Marktführer im Handel mit Spielwaren und Babyartikeln. Im deutschsprachigen Raum unterstreichen mehr als 80 Stores, sowie jeweils landeseigene Onlineshops die marktführende Rolle des Unternehmens auch in Zentraleuropa. Mit seinem breit gefächerten Angebot bekannter Herstellermarken und leistungsstarker Eigenmarken aus den Bereichen Spielwaren, Multimedia, Outdoor und Baby führt Toys"R"Us das umfangreichste Sortiment der Branche. Durch attraktive Kundenvorteilsprogramme, hohe Servicestandards und Produktqualität zu günstigen Preisen bietet das Toys"R"Us Konzept den Kunden einen großen Mehrwert.

Besuchen Sie uns doch auch einmal im Internet unter www.toysrus.at.

Rückfragen & Kontakt:

Toys"R"Us Handelsgesellschaft mbH

Franz Schweighofer

Geschäftsführer

Ikeaplatz 4

A-5053 Haid



Tel.: +43-(0)7229/78712

Fax: +43-(0)7229/78712 - 50

E-Mail: officeaut @ toysrus.com