Puma startet THE NATURE OF PERFORMANCE 2013

Herzogenaurach (ots) - PUMA feiert ein Jahr voller Innovationen mit der Einführung bahnbrechender Performance-Produkte und dem Start einer neuen Kampagne

Das Jahr 2013 wird ein zukunftsweisendes Jahr für PUMA, da die globale Sport-Lifestyle- Marke ihre Performance-Position mit der Einführung einer neuen kategorieübergreifenden Performance-Plattform The Nature of Performance erneut festigt. The Nature of Performance bildet die Grundlage einer neuen Kreativ- und Marketingkampagne und dient als Inspirationsquelle für eine Kollektion innovativer neuer Produkte in den Kategorien Fußball, Laufen, Training und Fitness.

Die Plattform The Nature of Performance ist der rote Faden, der sämtliche Performance-Kategorien von PUMA unter einem einheitlichen Dach zusammenführt. Ausgehend von der Natur und dem inneren Verlangen der einzelnen Sportler nach Bestleistung, nimmt The Nature of Performance uns mit auf eine Reise, die sowohl persönlich als auch universell ist. In den Kategorien Fußball und Laufen wird es konzeptionell folgendermaßen umgesetzt:

The Nature of PUMA Fußball: Ob Sie von Natur aus energiegeladen, süchtig nach Geschwindigkeit oder ein Kontrollfreak sind, PUMA kreiert Produkte, die Ihre Instinkte und die Ihres Teams stärken.

The Nature of PUMA Laufen: Es liegt in unserer Natur, der Monotonie des Laufens entgegenzuwirken. Der Routine-Lauf soll sich wieder frisch anfühlen. Es liegt in unserer Natur, Sie zum Rausgehen zu motivieren. Ähnliche Konzepte wurden für PUMA Golf, PUMA Training, PUMA Fitness und PUMA Ecosphere entwickelt.

Die Kampagne The Nature of Performance für ATL und BTL wurde in Zusammenarbeit mit unserem Werbepartner Droga5, New York, kreiert. Sie stilisiert das Produkt zum Helden der einzelnen Kampagnen, mit einem minimalistischen nüchtern gestalteten "Set" und einem einfachen grauen Hintergrund, sichtbaren Gerüstkonstruktionen und technischen Merkmalen sowie Sportlern im Bewegungsablauf zur Demonstration des "epischen Sport-Moments". Mit einem für PUMA neuen Stil wurde das kreative Konzept von The Nature of Performance so gestaltet, dass es eine instinktive Reaktion hervorruft und unsere Natur als Leistungssportler berührt.

PUMA arbeitete ferner mit dem Filmproduktionsunternehmen Juliet Zulu zur Erstellung mehrerer technischer Filme und Fernsehspots für The Nature of Performance zusammen, die ab Anfang Februar 2013 je nach Kategorie online gezeigt werden.

"Mit The Nature of Performance haben wir unsere eigene einzigartige Stimme innerhalb des Performancebereichs gefunden", so Filip Trulsson, Director of International Marketing bei PUMA SE. "Die Plattform bezieht alle unsere Sportkategorien mit ein und ist eine ansprechende und effektive Methode zur Vermittlung der Performance-Produkte von PUMA und der Kundenerfahrung auf natürlichster Ebene."

Der Startschuss zur Plattform The Nature of Performance fällt mit der Einführung einer Reihe neuer innovativer Produkte im Frühjahr/Sommer 2013 zusammen, darunter bahnbrechende Schuhmodelle und Kleidungsstile in den Kategorien Laufen und Training.

Der PUMA Mobium Elite ist die erste Generation anpassungsfähiger Laufschuhe von PUMA Adaptive RunningTM, die auf einem System ineinandergreifender, von PUMA entwickelten Technologien beruht. Die zum Patent angemeldeten Technologien der Mobium-Bänder, der Windlass-Mechanismus und die Expansion Pods bewirken gemeinsam, dass der Schuh sich entsprechend der natürlichen Gangbewegung des Fußes dehnt und zusammenzieht. In zwei Jahren intensiver biomechanischer Forschung und Tests hat PUMA diese neue Laufkategorie - das Adaptive Running -entwickelt. Der PUMA Mobium Elite fördert einen natürlicheren Bewegungsablauf und eine effiziente Schrittfolge.

PUMA ACTV vereint die Vorteile der Kompressionstechnologie mit dem athletischen Taping, um ein leicht anwendbares Instrument zur Leistungssteigerung zu schaffen. Auf der Grundlage des athletischen Tapings, bei dem Textilbandagen nach einem spezifischen Muster direkt auf die Haut des Athleten aufgebracht werden, geht die neue Serie von Trainingshosen, Shorts und Tops noch einen Schritt weiter - mit direkt in die Kleidung integrierten Tapes. Während der Workouts befindet sich die innovative Kleidung konzeptgemäß in einer Symbiose mit dem Körper, wodurch die Wirkung der Muskelkraft optimiert wird. Mit PUMA ACTV ahmt das in der Kleidung strategisch platzierte elastische Silikontape die Muskelstruktur eines Athleten nach und wirkt in bestimmten Bereichen als Mikromassage. PUMA ACTV erhielt diese Woche das Qualitätssiegel der Sportindustrie und wurde mit dem ISPO Gold Award 2013 in der Leistungskategorie Kompressionskleidung ausgezeichnet.

PUMA RCVR ist so konzipiert, dass die Erholungsphase nach dem Workout optimal unterstützt wird. PUMA RCVR vereint hierbei die Erholungsvorteile des gezielt wirkenden fortgeschrittenen Kompressionsverfahrens mit dem athletischen Taping, um die Arbeit mit den natürlichen Systemen des Körpers zu fördern und die am meisten ermüdeten Muskeln zu unterstützen.

Mit Mobium Elite, ACTV und RCVR bietet PUMA glänzende Ausblicke auf die nächste Generation von Leistungsprodukten, die die Nature of Performance-Plattform glaubwürdig stützen.

Neben den Produkt-Neuvorstellungen führt PUMA 2013 ein innovatives Namens- und Labelkonzept ein, das es dem Verbraucher erleichtern soll herauszufinden, welche Produkte zu seinem Leistungsprofil passen. Das PUMA CELL-System besteht aus 14 "CELL"-Namen, von denen jeder einem bestimmten wesentlichen Leistungsmerkmal entspricht, wie zum Beispiel dryCELL für Feuchtigkeitsregulierung, visiCELL für erhöhte Sichtbarkeit und powerCELL für die Kompression. PUMA CELL ist ein unternehmenseigenes System, das entwickelt wurde, um Produktvorteile eindeutig zu kommunizieren und die Wiedererkennbarkeit beim Verbraucher zu stärken.

Weitere Informationen über Nature of Performance von PUMA sowie alle Einzelheiten zu den Produkten und der Kampagne finden Sie hier:

www.puma.com .

Das vollständige Media Tool Kit einschließlich Fotos und B-Roll kann hier heruntergeladen werden: www.thenewsmarket.com/puma .

PUMA

PUMA ist eines der weltweit führenden Sportlifestyle-Unternehmen, das Schuhe, Textilien und Accessoires designt und entwickelt. PUMA setzt sich dafür ein, Kreativität zu fördern, im Rahmen seines Nachhaltigkeits-Konzeptes PUMA.Safe umwelt- und sozialverträglich zu handeln und zum Frieden beizutragen. Gemäß unserer Unternehmensprinzipien wollen wir das fair, ehrlich, positiv und kreativ tun. PUMA ist Sport und Mode. Zu seinen Sport Performance und Lifestyle-Kategorien gehören u.a. Fußball, Running, Motorsport, Golf und Segeln. Im Bereich Sport Fashion kooperiert PUMA mit namhaften Designer-Labels wie Alexander McQueen und Mihara Yasuhiro. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und Tretorn. Das Unternehmen, das 1948 gegründet wurde, vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt rund 11.000 Mitarbeiter. Die Firmenzentralen befinden sich in Herzogenaurach, Boston, London und Hongkong. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

www.puma.com

