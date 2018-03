Journalistengewerkschaft: "Kurt Vorhofer-Preis" und "Robert Hochner-Preis" ausgeschrieben

Arbeiten ab Mai 2012 können eingereicht werden - Dotiert mit jeweils 7.500 Euro

Wien (OTS/ÖGB) - Die Journalistengewerkschaft in der GPA-djp hat erneut die beiden renommierten Bewerbe "Kurt Vorhofer-Preis" und "Robert Hochner-Preis" ausgeschrieben. Gesucht werden aktuelle Arbeiten aus der politischen Berichterstattung, die ab Mai 2012 entstanden sind. Die Einreichfrist ist der 26. April, danach entscheidet wie üblich eine von der Gewerkschaft beauftragte Jury. Das Preisgeld beträgt auch heuer wieder jeweils 7.500 Euro, die vom Verbund gestiftet werden.++++

Mit dem "Kurt Vorhofer-Preis" werden Journalisten aus dem Printbereich geehrt. Die eingereichten Artikel sollen die Kriterien soziale Verantwortung, stilistische Brillanz und unkonventionelle Betrachtungsweisen vereinen. Die Auszeichnung wird im Andenken an den langjährigen Leiter der Wien-Redaktion der "Kleinen Zeitung" vergeben.

Arbeiten für den "Robert-Hochner-Preis" sollten sich durch kritisches Denken, Courage, hohe Fachkompetenz und soziale Verantwortung auszeichnen. Benannt nach dem jahrelangen ORF-Anchorman wird die Auszeichnung für politische Berichterstattung in den Medien Radio und Fernsehen vergeben.

Einreichungen für den Vorhofer-Preis sind bis 26. April per Mail an vorhoferpreis @ gpa-djp.at zu richten. Vorschläge und Bewerbungen für den Hochner-Preis sind im selben Zeitraum postalisch an die Journalistengewerkschaft in der GPA-djp, Alfred-Dallinger-Platz 1, 1034 Wien zu übermitteln.

