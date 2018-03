People Skills Day 2013 präsentiert Mitarbeiterbefragung zum idealen Chef

Wien (OTS) - Eine aktuelle Mitarbeiterbefragung, anlässlich des zweiten "People Skills Day" am 28. Februar 2013 in Wien, Graz und Wiener Neustadt, zeigt den Einfluss von sozialen Führungskompetenzen auf die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter und den Erfolg des Unternehmens.

Eine klare Zielsetzung, die Übertragung von Verantwortung, Gewährung von Handelsspielräumen und Anerkennung guter Arbeit - das wünschen sich Mitarbeiter von ihrem Vorgesetzten. So lautet das Ergebnis einer aktuelle Befragung unter 258 KMU-Mitarbeitern, durchgeführt vom internationalen Trainingsunternehmen BEITRAINING(R).

BEITRAINING (kurz für: Business Education International) stellt am Donnerstag, den 28. Februar von 17 bis 21 Uhr die hohe Bedeutung von Sozialkompetenzen für den Unternehmenserfolg in den Mittelpunkt. Die aufeinander abgestimmten interaktiven Workshops an den Standorten Wien, Graz und - heuer erstmals - Wiener Neustadt richten sich an Unternehmer und leitende Mitarbeiter.

People Skills Day, 28.02.2013, 17:00 - 21:00 Uhr

an den Standorten:

BEITRAINING Wiener-Südraum Erfolgswerkstatt e.U., Clemens-Holzmeister-Str. 4, 1100 Wien

BEITRAINING Steiermark IFEM e.U., Reininghausstr. 13, 8020 Graz

BEITRAINING Niederösterreich-Süd perfectio e.U., Prof.Dr.Stephan-Koren-Str.10, 2700 Wr. Neustadt

Workshop-Themen:

Workshop 1: Wie schlägt das Herz Ihres Unternehmens?

Workshop 2: Wie spürt Ihr Kunde den Herzschlag Ihres Unternehmens?

Workshop 3: Wie verlieben sich Kunden in Ihr Unternehmen und in seine Produkte/Dienstleistungen?

Nähere Informationen zu Programm und Anmeldung unter www.people-skills.at

per Mail an austria @ bei-training.at und telefonisch unter

+43 699 1997 12 50

Wunsch nach starker Führungspersönlichkeit

96 Prozent der befragten Mitarbeiter sehen einen entscheidenden bzw. erheblichen Einfluss des Führungsstils auf ihre Leistungsfähigkeit. Zwei Drittel geben an, gerne unter einer Führungskraft zu arbeiten, die durch klare Zielsetzung führt und Handlungsspielräume gewährt.

Auch wichtig sind die Anerkennung von guter Arbeit durch Lob (47 Prozent) und die fachliche Kompetenz des Chefs (39 Prozent). Einfühlungsvermögen oder "gut zuhören können" werden als am wenigsten relevant erachtet.

Um den Anforderungen einer Führungskraft gerecht zu werden, stimmen 87 Prozent zu, dass ein idealer Chef ständig an sich arbeiten sollte.

Choleriker als Albtraum

Für 68 Prozent ist der Choleriker, der seine Launen an seinen Mitarbeitern auslässt, der unbeliebteste Chef. An zweiter und dritter Stelle rangieren der respektlose Vorgesetzte, der seine Mitarbeiter in der Öffentlichkeit zurechtweist, und der Tyrann, der seine Macht demonstriert.

Mehr als die Hälfte der Befragten erachten einen "schlechten" Chef als "nicht" oder "nur schwer" zu ertragen und sehen diesen Umstand als sehr wahrscheinlichen - 21 Prozent sogar als unbedingten -Kündigungsgrund. Männer sind hier kompromissloser als Frauen. 48 Prozent der Frauen würden sich zunächst arrangieren, wohingegen nur 26 Prozent der Männer dazu bereit sind.

Wunsch nach Mitverantwortung und Selbstverwirklichung

Am wichtigsten sind den Befragten - Männern wie Frauen - eine interessante Tätigkeit, eigenverantwortliches Arbeiten und Mitentscheidung. Während Männer mehr Wert auf Aufstiegsmöglichkeiten legen, liegt bei den Frauen der Fokus stärker auf dem Verhältnis zu Vorgesetzten und Kollegen sowie auf flexiblen Arbeitszeiten.

Das internationale Franchise-Unternehmen BEITRAINING(R) (BEI steht für Business Education International) ist spezialisiert auf die systematische Vermittlung von sozialen Fähigkeiten und Fertigkeiten, der sogenannten "People Skills". Es bietet professionelle Weiterbildungen in den Kompetenzbereichen Management, Verkauf, Service und Persönlichkeitsentwicklung an. Seit 2002 ist BEITRAINING(R) AUSTRIA auch in Österreich vertreten - seit einem Jahr auch als Franchise-System mit zwei Training Center Standorten in Wien und je einem Standort in Graz und NÖ. BEITRAINING(R) unterstützt Kundenunternehmen langfristig bei der Personalentwicklung und bietet messbare, nachhaltige Ergebnisse. Das praxisgeprüfte Konzept ist speziell angepasst an die Bedürfnisse der Zielgruppe: kleine und mittelständische Unternehmen, Franchise-Systeme und Netzwerke.

