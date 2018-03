Til Schweiger: Rat seines Lebens gab ihm Dana

Berlin (ots) - Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/galerie.htx?type=obs

Ihm wird untersagt, er sei ein Filmaholic: Til Schweiger ist Schauspieler, Regisseur, Produzent und seit Kindestagen leidenschaftlicher Cineast. In der März-Ausgabe des LOOX Magazins (EVT 12.02.2013) spricht der 49-Jährige über seine Filmleidenschaft und den Ratschlag seines Lebens.

Niemand hat in den letzten 20 Jahren mehr Zuschauer ins deutsche Kino gelockt als Til Schweiger. Heute startet sein neuester Kinofilm "Kokowääh 2". Schon mit "Zweiohrküken" produzierte er einen zweiten Teil seiner Komödie "Keinohrhasen". Im Gespräch mit LOOX stellt er klar, dass seine Fortsetzungen keine finanziellen Gründe haben: "Wenn wir für 'Kokowääh 2' nicht ein supertolles Drehbuch gehabt hätten, hätte ich den Film nie im Leben gemacht. Ich habe kein Problem damit, ein halb fertiges Drehbuch in die Tonne zu werfen, wenn mir nichts Geiles mehr dazu einfällt." Und weiter: "Ich würde mich schämen, mit einem coolen Trailer die Leute ins Kino zu locken und mächtig abzusahnen, wenn der Film scheiße ist."

Seine Hauptantriebskraft schöpft Schweiger aus der "Lust, Filme zu machen". Im Interview mit LOOX erzählt er: "Film war schon immer mein Hobby. Ich habe schon als Junge mein ganzes Taschengeld ins Kino getragen." Den Rat seines Lebens bekam der sympathische Allrounder von seiner Ex Dana, wie er gegenüber LOOX offenbart: "Das war als sie mir vor 16 Jahren sagte, dass ich 'Knockin' on Heaven's Door' doch selbst machen sollte. Ich hatte mir damals eigentlich noch nicht zugetraut selbst zu produzieren. Aber das war der beste Ratschlag." Und er fügt weiter hinzu: "Das ist auch der Rat, den ich jedem Schauspieler geben würde. Warte nicht, bis dir ein Projekt angeboten wird, sondern nutze die Zeit, umgib dich mit kreativen Leuten und versuche, deinen eigenen Stoff zu entwickeln."

Das komplette Interview kann im LOOX Magazin 03/2013 nachgelesen werden. Das Heft ist für 2 Euro ab dem 12. Februar im Zeitschriftenhandel und im Abonnement unter LOOXABO.com erhältlich.

Über LOOX

LOOX ist eine medienübergreifende Marke für Training und Ernährung und umfasst ein Online-Portal und ein monatlich, bundesweit erscheinendes Magazin. LOOX wendet sich an fitnessinteressierte Männer und Frauen zwischen 19 und 49 Jahren, die bewährte Trainings-und Ernährungspläne von Experten suchen. Mit einer Vielzahl an Methoden, fachlichen Tipps und interessanten Reportagen ist LOOX der Impulsgeber für Fitness, Gesundheit und Lifestyle. LOOX ist ein Produkt der LOOX Sports GmbH in Berlin und wurde im Jahr 2011 von Rainer Schaller, Geschäftsführer der Fitnessstudiokette McFIT, gegründet. Mehr Informationen unter: www.loox.com

Rückfragen & Kontakt:

Franka Schulz, Manager Communications

Fon: +49 (0)30 2100 35 191

Fax: +49 (0)30 2100 35 215

presse @ loox.com