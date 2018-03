Kettenpflicht heute nur über das Preiner Gscheid

Nach wie vor Sperre des Grenzübergangs bei Angern an der March

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Fahrbahnen der Landesstraßen B und L, auf denen Salz gestreut wird, sind heute, Donnerstag, 7. Februar, überwiegend trocken bis vereinzelt auch salznass. Die Strecken, auf denen Splitt als Streumittel verwendet wird, sind heute überwiegend trocken. In höheren Lagen des Wald- und Mostviertels finden sich vereinzelt auch gestreute Schneefahrbahnen, im Raum Raabs an der Thaya und Geras kann es an exponierten Stellen Glättebildung geben. Die erforderlichen Streueinsätze sind jeweils im Gang.

Kettenpflicht besteht heute nur für Fahrzeuge ab 7,5 Tonnen auf der L 135 über das Preiner Gscheid, gesperrt ist der Grenzübergang an der L 3016 bei Angern an der March.

Die Temperaturen bewegten sich heute Früh zwischen - 11 Grad, die etwa in Weitra gemessen wurden, und + 2 Grad, die aus Wiener Neustadt gemeldet wurden. Neuschnee gab es während der vergangenen Stunden in keinem Landesviertel.

Nähere Informationen: Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Abteilung Straßenbetrieb, Telefon 02742/9005-60263, e-mail winterdienststelle @ noel.gv.at.

