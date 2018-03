Bewerber für den mit 1.000.000 $ ausgestatteten globalen B.R.A.I.N.-Preis gesucht

Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) - Forschungs- und Förderpreis für bahnbrechende Erkenntnisse im Bereich der

Brain-Technologie - Bewerbungen bis zum 15. März

Israel Brain Technologies (IBT) sucht Teilnehmer für den mit 1.000.000 $ ausgestatteten globalen B.R.A.I.N.- Preis [http://www.israelbrain.org/global-braintech-prize/competition-overview]. Bewerbungen werden bis zum 15. März 2013 entgegen genommen.

Der globale B.R.A.I.N. ("Breakthrough Research And Innovation in Neurotechnology" - bahnbrechende Forschungen und Innovationen im Bereich der Neurotechnologie)-Preis ist eine internationale Forschungsauszeichnung, die an Personen, Gruppen oder Organisationen für eine kürzlich erfolgte bahnbrechende Entwicklung im Bereich der Brain-Technologie vergeben wird.

Der Preis von einer Million Dollar wird für eine revolutionäre Innovation vergeben, die zur Marktreife entwickelt wird und potenziell bedeutende Auswirkungen für die Menschheit hat. Mit dem Preis können Innovationen folgender Art ausgezeichnet werden:

1. Neuartige Technologien, welche wissenschaftliche Erkenntnisse über das Gehirn fördern

2. Neue Technologien für Diagnose und Behandlung von Gehirnerkrankungen

3. Innovative Technologien zur Verbesserung der menschlichen Gehirnfunktion

4. Bahnbrechende Technologien für Schnittstellen zwischen Gehirn und Maschinen

5. Neuartige Technologien zur Stimulation der Hirnaktivität

6. Revolutionäre Technologien im Bereich der Rechentechnik, Kommunikation und Robotik, die von Hirnfunktionen inspiriert wurden

Der Preis wird auf der Global Brain Technology-Konferenz der IBT im Oktober 2013 verliehen. Der Preis dient der Fortentwicklung der ausgezeichneten Technologie.

Einzelheiten zur Ausschreibung, den Teilnahmebedingungen und ein Bewerbungsformular finden Sie hier.

Die internationale Jury besteht aus angesehenen Führungspersönlichkeiten aus den Bereich Neurowissenschaft, Technologie und Wirtschaft, darunter auch die drei Professoren und Nobelpreisträger Eric Kandel, Daniel Kahneman und Bert Sakmann.

Über Israel Brain Technologies

Israel Brain Technologies (IBT) ist eine gemeinnützige Organisation, die sich der Aufgabe verschrieben hat, die Neurotechnologieindustrie voranzubringen und Israel zu einem globalen Mittelpunkt der Brain-Technologie und -Forschung zu machen.

IBT fördert multidisziplinäre Forschungs- und Entwicklungsprojekte in Israel sowie die Zusammenarbeit zwischen dem israelischen Brain-Ökosystem und der globalen Forschungs- und Innovationsgemeinschaft.

Eine Vision des israelischen Präsidenten Schimon Peres, der ein führender Verfechter von Brain-Forschung und -Technologie ist, gab Anstoss zur Gründung der IBT.

IBT wird durch ein Team von Technologieunternehmern und Life-Science-Fachleuten geleitet und von einem Ausschuss beraten, dem angesehene Wissenschaftler und Vertreter aus der Wirtschaft und dem öffentlichen Sektor angehören. Unter ihnen befinden sich mehrere Nobelpreisträger.

Weitere Informationen finden Sie auf: http://www.israelbrain.org

