Stork Technical Services und Al-Rashed Group for Projects unterzeichnen Vertrag über die Expansion ihres Angebots in Kuwait

Utrecht, Niederlande (ots/PRNewswire) - Stork Technical Services, ein globaler Anbieter von wissensbasiertem Asset Integrity Management und die Al-Rashed Group for Projects Holding Co. KSCC, ein bedeutender Akteur in der Öl- & Gasindustrie, der Versorgungswirtschaft, im Infrastruktursektor sowie in der Energieübertragung und -verteilung, freuen sich über die Unterzeichnung eines Vertrags am 5. Februar 2013 zur Formalisierung ihrer Partnerschaft. Im Rahmen der Vereinbarung übernimmt Stork Technical Services 49 Prozent der Anteile an der Cooperheat Trading & Contracting Co WLL. Mit Vertragsabschluss wird das Unternehmen als Teil der KSCC-Gruppe zukünftig unter dem Namen Stork Technical Services Kuwait geführt. Es wird in der Öl- und Gasindustrie, der petrochemischen Industrie und im Energiesektor spezialisierte technische Dienstleistungen von Weltklasse anbieten.

Abdulaziz Al Rashed, Vorsitzender und Geschäftsführer der Al-Rashed Group for Projects Holding, erklärte: "Stork Technical Services geniesst weltweit einen Ruf als führender Anbieter hochspezialisierter Dienstleistungen in einer Reihe wichtiger Industriesektoren. Dieses wichtige Engagement von Stork Technical Services für die zukünftige Entwicklung des Staates Kuwait betrachtet die Al-Rashed Group for Projects Holding als grosse Freude und Ehre."

Der CEO von Stork Technical Services, Doug Meikle, erklärte, die Expansion seines Unternehmens im Mittleren Osten sei eine der Schlüsselstrategien, an deren Planung man in den vergangenen Jahren gearbeitet habe. "Deshalb freuen wir uns sehr über die Bekräftigung unserer Kooperation mit einem so herausragenden Unternehmen wie Al Rashed. Die Zusammenarbeit mit Al Rashed betrachten wir als Ehre, und wir freuen uns auf die Fortsetzung unserer lang währenden Beziehungen."

Informationen zu Stork Technical Services

Stork Technical Services ist ein globaler Anbieter von wissensbasiertem Asset Integrity Management in der Öl- und Gasindustrie, im Energiesektor und in der Chemiebranche. Von der Konzeptionierung bis zur Umsetzung unterstützt Stork Technical Services seine Kunden bei der Reduzierung von Risiken, der Gewährleistung der Sicherheit und der Verbesserung ihrer Umweltleistung. Unsere 14.300 Mitarbeiter im Vereinigten Königreich, Afrika, Kontinentaleuropa, im Mittleren Osten, Asien-Pazifik und Amerika liefern innovative Lösungen und vereinen Idee und Umsetzung in den Bereichen Asset Integrity, Beratung, Wartungskonzepte, Reparatur, Renovierung, Neubau, Standortwechsel, unterseeische Dienstleitungen und in anderen damit verbundenen komplexen Bereichen.

Informationen zu Al-Rashed

Die Al-Rashed Group for Projects Holding Company ist eine kuwaitische geschlossene Aktiengesellschaft, die unter den Regeln des Handelsrechts von Kuwait zur Konsolidierung einzelner Familienunternehmen gegründet wurde. Das Unternehmen befindet sich im Privatbesitz der Familie Al Rashed, einer der wichtigsten Wirtschaftsfamilien Kuwaits, deren Aktivitäten bis ins Jahr 1911 zurückreichen. Neben einer Reihe hundertprozentiger Töchter, Joint Ventures und strategischer Direktbeteiligungen arbeitet die Al-Rashed Group for Projects Holding seit vier Jahrzehnten in Kuwait mit vielen Unternehmen von Weltklasse zusammen und ist zudem ein bedeutender Akteur in der Öl- und Gasindustrie, der Versorgungswirtschaft, der Energieübertragung und -verteilung, der Anlagenbeschaffung und im Bereich Baumaterialien.

