Supertramps Roger Hodgson "Gives a Little Bit" beim Super Bowl vor dem Auftakt seiner Welttournee 2013

Neue Version des klassischen Song von Roger Hodgson ist der Soundtrack für Coca-Cola-Werbung

New Orleans - Im Rahmen des Super Bowl XLVII erinnern sich einige sicherlich genauso an die besten Werbespots wie an das Spiel an sich. In den diesjährigen Werbeeinspielungen wurden Emotionen in ihrer ganzen Bandbreite von Lachen bis Weinen geweckt und an erster Stelle stand ein 30-Sekunden-Spot für Coca-Cola, der mit dem Song "Give a Little Bit" untermalt wurde - ein Song, der von Roger Hodgson geschrieben und komponiert wurde, und im Jahr 1977 von der von ihm mitbegründeten Kult-Rockband Supertramp veröffentlicht worden ist. Diese Neuaufnahme ist Hodgsons jüngste Version des klassischen Hits, die jetzt auf iTunes erhältlich ist. Seine aktuelle Veröffentlichung - Classics Live

- kann

- kann man ebenfalls auf iTunes oder unter www.rogerhodgson.com finden.

(Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130205/SF55081)



Die Super-Bowl-Werbung von Coca-Cola, "Security Cameras", war der am häufigsten angesehene Werbespot nach dem Spiel auf NFLs eigener Webseite: mehr als eine viertel Million Menschen schauten sich ihn an. Der Sound von "Give a Little Bit" wurde mit Bildern kombiniert, die weltweit aufgenommene Szenen von Sicherheitskameras zeigen, in denen Menschen großmütig und edel handeln. Den Werbespot kommentierte Hodgson folgendermaßen: "Die Bilder in dieser Werbung passen gut zur Bedeutung meines Songs. Er ist einfach nur eines der Stücke, die eine tiefe und trotzdem schöne und simple Botschaft vermitteln - 'give a little bit' und zeige Anteilnahme. Ich weiß, dass das Geben an Andere mich glücklich macht. Wenn wir alle jeden Tag ein wenig Anteilnahme und Fürsorge zeigen würden, könnten wir die Welt zu einem besseren Ort machen."

"Give a Little Bit" wurde verwendet, um Unterstützung für viele weltweite Wohltätigkeitsorganisationen zu gewinnen und bleibt weiterhin einer der Lieblingssongs von Hodgson-Fans auf der ganzen Welt. Er wurde zu einer gemeinsamen Hymne, die das Beste aus den Menschen herausbringt - unabhängig davon, ob es sich um ein 60.000 Leute umfassendes Publikum im Wembley-Stadium handelte, das von den Plätzen aufstand, um mit Hodgson zusammen beim Gedenkkonzert für Prinzessin Diana 2007 zu singen, oder auch bei jedem seiner anderen Konzerte, die er heute weltweit gibt - der Song erinnert uns an das Gute in uns selbst und inspiriert, diese Seite auch zu verwirklichen.

Eine Live-Version von "Give a Little Bit" ist auf Rogers jüngster CD-Veröffentlichung namens Classics Live zu finden - eine spektakuläre Sammlung von Liveauftritten mit Akustik-, Band- und Orchester-Shows, die während seiner Welttournee 2010 aufgenommen wurde. Fans auf dem gesamten Globus waren auch begeistert von den neuen Versionen der unvergesslichen Hits auf der CD wie "Take the Long Way Home," "Give a Little Bit," "Hide in Your Shell," "Breakfast in America," "Only Because of You," "Lord is it Mine," "The Logical Song," "School," "Dreamer," "Two of Us," und "It's Raining Again".

"Dreamer,"

"Two of Us,"

und "It's Raining Again".

Hodgson startet die

Hodgson startet die letzte Etappe seiner laufenden Breakfast-in-America-Tour am 22. März in Clearwater, Florida - dazu gehören Shows im Jahr 2013, die in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, dem Vereinigten Königreich und Europa stattfinden.

Das Magazin Rolling Stone schrieb: "Bemerkenswert: die bescheiden gebliebene Musiklegende ist zurück und seine Charakterstimme ist stärker als je zuvor...Roger Hodgson heutzutage im Konzert zu sehen und zu hören ist so, als ob man musikalisch nach Hause zurückkehrt."

Die Huffington Post kommentierte: "Dies ist etwas ganz Besonderes:

ein legendärer Musiker in Bestform und mit einer schillernden Bühnenpräsenz."

Für detaillierte Informationen über die Breakfast-in-America-Tour besuchen Sie bitte die Tour-Rubrik

auf Hodgsons

Website oder Events

auf Rogers

Facebook-Seite.

Roger Hodgson gilt als einer der talentiertesten Komponisten und Texter unserer Zeit. Er hat dazu beigetragen, die Entwicklung des progressiven Rock über eine ganze Generation hinweg zu definieren und hat die weltweit erfolgreichsten und beständigsten Hymnen von Supertramp komponiert und gesungen - zeitlose Stücke, durch die die Band bis zum heutigen Tag mehr als 60 Millionen Alben verkaufen konnte. Das Publikum erlebt nun erneut den Zauber und die magische Stimmung, die Hodgson mit Supertramp geschaffen hat. Nähere Informationen über Roger Hodgson finden Sie hier: Bio.



www.facebook.com/RogerHodgsonOfficial



www.twitter.com/RogerHodgson www.YouTube.com/MrRogerHodgson



