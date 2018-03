(2) ASFINAG: A 2 Süd Autobahn in Kärnten wieder frei befahrbar

Zwei Lkw geborgen und abgeschleppt; Sperre bei Klagenfurt um 15.35 Uhr aufgehoben

Klagenfurt (OTS) - Die Sperre der A 2 Süd Autobahn in Fahrtrichtung Italien bei Klagenfurt, konnte um 15.35 Uhr wieder aufgehoben werden. Ein Lkw aus Spanien mit nicht tauglicher Winterausrüstung war um 11.50 Uhr ins Schleudern geraten und hatte sich quergestellt. In Folge war auch ein weiterer Lkw etwa einen Kilometer zuvor ins Schleudern gekommen und hatte die Fahrbahn blockiert. Beide Fahrzeuge wurden geborgen und abgeschleppt, danach der Streckenabschnitt so schnell wie möglich geräumt und gereinigt.

Um 15.35 Uhr konnte die Strecke freigegeben und die Ableitung bei Klagenfurt Ost aufgehoben werden.

Die Schneefälle in Kärnten - seit den Nachtstunden hat es mehr als 25 Zentimeter geschneit - ließen am Nachmittag weiter nach. Die ASFINAG-Räum- und Streufahrzeuge waren seit den Nachtstunden im Einsatz. Auf den Autobahnen kam es bis auf diese Lkw-Vorfälle zu keinen nennenswerten Beeinträchtigungen.

