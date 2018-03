Blue Belt Technologies gibt Einstellung des kaufmännischen Führungsteams für die USA bekannt

Pittsburgh (ots/PRNewswire) - Blue Belt Technologies, Inc., das innovative Unternehmen für Medizintechnik und Vermarkter des orthopädisch-chirurgischen Präzisionsrobotiksystems NavioPFS(TM) für unikondylären Knieersatz, hat heute die Einstellung des kaufmännischen Führungsteams für die USA bekannt gegeben. Jim Bruty ist Blue Belt als US-Vizepräsident für Verkauf und Marketing beigetreten. Mike Lobinsky und Jeff Gellman wurden als Bereichsvizepräsidenten für den Verkauf in den Regionen Ost und West der USA eingestellt.

Jim Bruty kann vor dem Engagement bei Blue Belt auf eine erfolgreiche Laufbahn bei der Stryker Corporation zurückblicken, wo er die letzten neun Jahre Führungsrollen in den Bereichen Verkauf und Marketing inne hatte. Jim Bruty verfügt über 15 Jahre Erfahrung in der Branche für medizinische Geräte und hat breite Erfahrung in Unternehmen wie Brainlab, Laser Diagnostic Technologies und Johnson & Johnson gesammelt. Jim Bruty hat sich im Aufbau leistungsfähiger Verkaufsteams bewiesen und verfügt über umfangreiches Wissen in den Best Practices des Marketing.

Mike Lobinsky trägt zum Verkaufsmanagementteam von Blue Belt Technologies mehr als 16 Jahre Erfahrung in der Branche für medizinische Geräte bei. Er war zuletzt Vizepräsident für Verkauf und Marketing bei BioMedix. Mike Lobinsky hat Erfahrung in Aufbau und Management erfolgreicher Organisationen in den Bereichen Verkauf, Marketing und Medizin und in der Marktentwicklung neuer und innovativer Produkte.

Jeff Gellman hat vor Blue Belt 20 Jahre im Orthopädiemarkt gearbeitet, in den Bereichen Sportmedizin, Gelenk-Komplettersatz, Navigation und zuletzt im Bereich Robotik bei Mako Surgical. Er hatte in seiner Laufbahn eine Reihe von Positionen in Vertrieb, Management und Geschäftsentwicklung der Bereiche Orthopädie, Kardiologie und diagnostischer Bildgebung bei GE Healthcare und Johnson & Johnson inne. Jeff Gellmann verfügt über Erfahrung bei der Entwicklung neuer Marktsegmente und im Aufbau höchst leistungsfähiger Verkaufsteams.

"Die Einstellung von Jim Bruty, Jeff Gellman und Mike Lobinsky ist ein herausragender erster Schritt in der Durchführung unserer geschäftlichen Strategie. Dass wir in der Lage sind, Fachleute dieser Klasse anzuziehen, ist eine Bestätigung der hohen Qualität der Produkte und des Teams, das wir bei Blue Belt zusammenstellen konnten. Wir freuen uns auf die vereinten Anstrengungen dieser Führungskräfte beim Aufbau einer Verkaufs- und Marketingabteilung der Weltklasse, die den Chirurgen und Patienten im ganzen Land das NavioPFS-System nahe bringen", sagte Eric Timko, Präsident und CEO von Blue Belt Technologies, Inc.

Blue Belt Technologies, Inc. de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@42739951Blue Belt Technologies, Inc. hat die nächste Generation "intelligenter" chirurgischer Instrumente mit Präzisionsrobotik entwickelt, die zunächst bei orthopädischen Eingriffen und anschließend in anderen chirurgischen Fachgebieten, wie der Neuro- und Wirbelsäulenchirurgie sowie der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde (HNO), eingesetzt werden sollen. Das NavioPFS-System des Unternehmens verfügt über eine patentierte Technik, die dem Chirurgen mithilfe eines intelligenten, computerunterstützten Handgeräts die präzise robotische Kontrolle beim Schneiden von Knochen ermöglicht. Das NavioPFS-System bietet dem Chirurgen ein Niveau der Sicherheit und höherer Genauigkeit bei der Knochenformung bei minimalinvasiven Inzisionen.

Web site: http://www.bluebelttech.com/

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Eric B. Timko, +1-412-683 3844, etimko @ bluebelttech.com

bei Blue Belt Technologies.