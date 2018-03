Themenabend zum YOUCAT auf Bibel TV / Erster katholischer Jugendkatechismus erreicht Millionen

Hamburg (ots) - Von der Graswurzelbewegung einiger junger Leute zum internationalen Bestseller mit aktuell 3,6 Mio. Exemplaren: Das ist YOUCAT, der erste katholische Jugendkatechismus. Bibel TV widmet dieser Geschichte einen eigenen Themenabend am Sonntag, 17. Februar, mit einer Dokumentation, einem Gespräch mit Initiator Bernd Meuser und dem Fernsehmagazin YOUCAT.tv.

2005 sammelte Meuser eine junge Truppe mit dem Ziel, das Handbuch zur katholischen Glaubenslehre, den Katechismus, in einer jugendgemäßen Sprache und Aufmachung zu drucken. Sechs Jahre liefen die Arbeiten, 2011 war es endlich so weit: Der YOUCAT erschien gleichzeitig in vier Sprachen und wurde sofort ein Erfolg. Geschrieben in Frage-Antwort-Form, angereichert mit Fotos und Cartoons, ist er inhaltlich in vier zentrale Abschnitte gegliedert: Glaube, Sakramente, christliches Leben und Gebet. Das Vorwort schrieb Papst Benedikt XVI. selbst.

Auch international nimmt das Projekt YOUCAT an Fahrt auf. In Brasilien werden derzeit eine Million Exemplare gedruckt und erhöhen die Gesamtauflage auf 3,6 Mio. Exemplare. Übersetzungen in 34 Sprachen für 50 Nationen stehen auf dem Plan. In Deutschland entstanden das Augsburger YOUCAT-Zentrum und das Fernsehmagazin YOUCAT.tv.

Der Themenabend auf Bibel TV beginnt um 20.15 Uhr zunächst mit der Dokumentation "Das Projekt YOUCAT". Wie genau sieht dieses aus? Wie realistisch ist das Ziel, junge Leute auf neue Weise für den christlichen Glauben zu begeistern? Die Dokumentation geht diesen und weiteren Fragen nach.

Direkt im Anschluss um 20.45 Uhr folgt "Bibel TV - Das Gespräch Spezial". Bibel TV fuhr ins Augsburger YOUCAT-Zentrum und sprach dort mit dem Verleger Bernhard Meuser über das Projekt und seine Entstehungsgeschichte.

Um 22.15 Uhr ist es dann soweit: YOUCAT.tv, das Fernsehmagazin aus dem Augsburger YOUCAT-Zentrum, hält Einzug ins Programm von Bibel TV. Jede Folge beinhaltet einen bunten Themen-Mix, wobei alle Beiträge eines gemeinsam haben: Es geht um Dinge, die speziell junge Menschen interessieren dürften. Jeden Monat wird es auf Bibel TV eine neue Folge dieses frischen, lebendigen Magazins geben - eine spannende Bereicherung für Jugendliche und Junggebliebene!

Die Sendetermine in der Übersicht: Das Projekt YOUCAT Dokumentation Sonntag, 17. Februar, 20.15 Uhr Bibel TV - Das Gespräch Spezial YOUCAT - Jugendkatechismus der katholischen Kirche Henning Röhl im Gespräch mit Bernhard Meuser Sonntag, 17. Februar, 20.45 Uhr YOUCAT.tv Das Fernsehmagazin aus dem Augsburger YOUCAT-Zentrum Erste Folge am Sonntag, 17. Februar, 22.15 Uhr Dienstag, 19. Februar, 23.15 Uhr Freitag, 22. Februar, 15.15 Uhr Weiterführende Links: www.youcat.org

Bibel TV ist über den Satelliten Astra europaweit zu empfangen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz sendet Bibel TV außerdem im digitalen Kabel und über IPTV, in Deutschland zusätzlich über DVB-T (digitales Antennenfernsehen). Im Internet ist Bibel TV als Livestream zu empfangen. Bibel TV bringt ein vielfältiges christliches Programm mit Filmen, Diskussionsrunden, Interviews, Reportagen, Kindersendungen und Musik. Die gemeinnützige GmbH hat 16 Gesellschafter, die katholische und evangelische Kirche in Deutschland sind zusammen mit 25,5% beteiligt.

