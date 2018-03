Lunacek zur Vizepräsidentin der Grüne/EFA-Fraktion im Europaparlament gewählt

Grüne Anerkennung für europapolitisches Profil der österreichischen Delegationsleiterin

Straßburg (OTS) - Die Grüne/EFA-Fraktion im Europaparlament hat während der dieswöchigen Plenartagung in Straßburg die Delegationsleiterin der österreichischen Grünen, Ulrike Lunacek, zur Vizepräsidentin gewählt. "Die Wahl ist Bestätigung und Anerkennung für das schon vor ihrer Zeit als EU-Abgeordnete ausgeprägte europapolitische Grün-Profil von Ulrike Lunacek", kommentiert Eva Glawischnig, Bundessprecherin der Grünen, die Entscheidung der Grünen Kolleginnen und Kollegen im Europaparlament für Lunacek: "Ich gratuliere sehr herzlich und bin froh, dass wir mit Ulrike einen europäisch denkenden Turbo für die dringend notwendige Grüne Wende in die EU entsandt haben."

Knapp eineinhalb Jahre vor den nächsten Europawahlen ist die Bestellung Lunaceks in den Fraktionsvorsitz ein Signal für die europaweite Zusammenarbeit aller Grün-Parteien. Lunacek kann auf 16 Jahre Erfahrung in der Europäischen Grünpartei (EGP) zurück greifen. Von 2006 bis 2009 war sie EGP-Vorsitzende und hat in dieser Funktion maßgeblichen Anteil an der erfolgreichen gesamteuropäischen Wahlkampagne der Grünen 2009 mit den meisten Grünen Europaabgeordneten und der Etablierung des Grünen New Deal als wegweisendem Zukunftsprogramm gehabt. Aufgrund der Vernetzung Lunaceks mit Grünen Parteien und der Zivilgesellschaft in Ost- und Südosteuropa ist ihre Wahl auch in dieser Hinsicht eine Kraftspritze, um bei künftigen Wahlentscheidungen in diesem Raum zu reüssieren.

Als Reaktion auf ihre Wahl in den Fraktionsvorsitz sagt Lunacek: "In einer Woche, wo mit dem Streit um das EU-Budget wieder einmal die Zukunft der Union auf Messers Schneide steht, sehe ich meine Wahl als Motivation an unserer zukunftsfähigen Vision für die Vereinigten Staaten von Europa mit voller Kraft weiter zu arbeiten. Mit den Ideen von gestern können wir weder das Europa von heute und schon gar nicht das von morgen bauen!"

