EANS-News: Identive stellt strahlungsresistente RFID Label für Medizin- und Gesundheitssektor vor

Santa Ana und Ismaning, 06. Februar 2013 (euro adhoc) -

Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.

Marketing

Identive Group, Inc.

(NASDAQ: INVE; Frankfurt: INV), ein führender Anbieter von Produkten, Dienstleistungen und Lösungen in den Bereichen Sicherheit, Identifikation und RFID-Technologien, hat heute die Einführung von neuen RFID-Label (Radio Frequency Identification) für den Einsatz im Medizin- und Gesundheitssektor bekannt gegeben, die gegen Sterilisationsverfahren mit Gammastrahlung resistent sind. Letztere werden häufig zur Desinfektion von medizinischen Geräten und Instrumenten eingesetzt. Im Gegensatz zu herkömmlichen RFID-Produkten, deren Speicher durch die Strahlung gelöscht wird, gewährleisten die neuen strahlungsresistenten Label von Identive sichere Identifikation sowie Gebrauchs-und Benutzerinformationen der medizinischen Komponenten und Container, auf denen sie angebracht sind.

Die RFID-Technologie bietet viele Vorzüge gegenüber Barcodes und anderen Technologien in Bezug auf die Anwenderfreundlichkeit und Performance und beginnt sich nun auch vermehrt in medizinischen Anwendungen durchzusetzen. Die langsame Einführung (alt. Verbreitung) von RFID ist auch darauf zurückzuführen, dass die medizinische Umgebung hohe Anforderungen stellt, z.B. durch die Sterilisation mit Röntgen- oder Gammastrahlung. Als Innovator für RFID-Anwendungen bei speziellen Produktanwendungen hat Identive die neuen Label insbesondere für die speziellen operativen Bedingungen der Gesundheitsindustrie entwickelt. Identives neue RFID-Label sind strahlungsresistent, können ausgelesen und beschrieben werden (Reader/Writer-Modus Lese/Schreib-Modus) und verfügen über eine Speicherkapazität von bis zu 256 Bytes. Die Label sind ISO 15693 und ISO 18000-3 kompatibel, erfüllen die EPCglobal® Standards und sind mit den gebräuchlichen RFID-Lesern kompatibel. Identive bietet die strahlungsresistenten Label in verschiedenen Formen und Größen und mit verschiedenen Optionen für Oberflächenmaterial und Bedruckung an. Die strahlungsresistenten Labels können über salesemea @ identive-transponders.com bestellt werden. Erfahren Sie mehr über das komplette Angebot an speziellen Tags und Labels für anspruchsvolle oder einzigartige Anforderungen und besuchen Sie uns auf unserer Website www.identive-group.com.

Über Identive

Die Identive Group (NASDAQ: INVE; Frankfurt: INV) ist ein internationales Technologieunternehmen, das die weltweite Marktführerschaft im Bereich sicherer ID- Technologien anstrebt. Die Unternehmen der Gruppe bieten Regierungsbehörden, Unternehmen und Endkunden erstklassige und erprobte Produkte und Lösungen in den Bereichen Identity Management, physische und logische Zugangskontrolle, kontaktloses Bezahlen, NFC-Lösungen und RFID-Systeme. Das Wachstumsmodell des Unternehmens basiert auf einer Kombination aus zielgerichteten Akquisitionen und organischem, Technologie-basiertem Wachstum. Mit AskIdentive.com betreibt das Unternehmen die in der Branche führende Social Media- und Informationsplattform für Informationen rund um Identive und die Industrie. Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf www.identive- group.com oder folgen Sie uns bei Twitter @IdentiveGroup und @IdentiveDeutsch.

Identive und das Identive Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Identive Group, Inc. EPCglobal ist eine Marke oder eingetragene Marke von GS1. Alle anderen erwähnten Firmen-, Produkt- oder Servicenamen können Marken oder eingetragene Marken sein und gehören ihren jeweiligen Eigentümern.

Ende der Mitteilung euro adhoc

Unternehmen: Identive Group Inc. Carnegie Ave., Bldg. B 1900 US-CA 92705 Santa Ana Telefon: +1 949 553 4280 FAX: +49 89 9595-5555 Email: investorrelations @ identive-group.com WWW: http://www.identive-group.com Branche: Informationstechnik ISIN: US45170X1063 Indizes: NASDAQ Börsen: Freiverkehr: Berlin, München, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart, Nasdaq: New York, Open Market (Freiverkehr) / Entry Standard: Frankfurt Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Herr Lennart Streibel

Tel.: +49 89 9595-5195

E-Mail: lstreibel @ identive-group.com