EANS-News: ElringKlinger baut Position in Asien aus - Übernahme des koreanischen Joint Venture und neues Werk in Indonesien

Dettingen/Erms (Deutschland), 06. Februar 2013 +++ Der Automobilzulieferer ElringKlinger AG übernimmt das koreanische Joint Venture ElringKlinger Korea Co., Ltd. in Changwon, Südkorea, mit Wirkung zum 1. Februar 2013 vollständig. Der Verkauf an die ElringKlinger AG wurde bereits vollzogen.

Die koreanische Gesellschaft erzielte 2012 Umsatzerlöse in Höhe von ca. 13 Mio. Euro. Die ElringKlinger AG erwarb die noch ausstehenden 50 % der Anteile an der ElringKlinger Korea Co., Ltd. von der Eigentümerfamilie und wird damit zum alleinigen Eigentümer. Zum exakten Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, er lag im mittleren einstelligen Millionenbereich. Die bisher quotal in den Konzernabschluss einbezogene Gesellschaft wird mit Wirkung zum 1. Februar 2013 voll konsolidiert.

Das Joint Venture stellt Zylinderkopf- und Spezialdichtungen, Hitzeschilde und Kunststoffgehäusemodule her. Durch den Zukauf verstärkt ElringKlinger seine Position auf dem asiatischen Markt und baut die Beziehungen zu den koreanischen Fahrzeugherstellern weiter aus.

Gleichzeitig startet die Produktion in einem neuen Werk in Indonesien. Mit dem Aufbau einer eigenen Fertigung im Großraum Jakarta durch das japanische Joint Venture ElringKlinger Marusan Corporation baut die ElringKlinger-Gruppe ein erstes Standbein in der ASEAN-Region auf. Beliefert werden vor allem japanische Pkw- und Lkw-Hersteller. ElringKlinger positioniert sich damit im Zentrum der boomenden ASEAN-Staaten mit einer eigenen Fertigungsstätte für Zylinderkopf- und Spezialdichtungen sowie Hitzeschilde.

Die ElringKlinger-Gruppe mit Stammsitz in Dettingen/Erms erwirtschaftet inklusive Exporten mittlerweile 23 % der Konzernerlöse im asiatischen Raum. Die Anzahl der laufenden Entwicklungsaufträge bei asiatischen Herstellern ist insbesondere im Jahr 2012 stark gestiegen. Dabei spielen die Kompetenzen von ElringKlinger im Bereich der Dichtungs- und Abschirmtechnik für kompakte hoch effiziente Downsizing-Motoren sowie im Leichtbau eine wichtige Rolle. Der ASEAN-Raum zählt mit seiner stark wachsenden Bevölkerung und steigenden Einkommen neben China zu den interessantesten Wachstumsmärkten für die Fahrzeugindustrie. Da viele Staaten der Region sich bei der Abgasgesetzgebung an den europäischen Euro-Umweltrichtlinien orientieren, bietet sich dort für ElringKlinger auch auf dem Gebiet Abgasreinigungstechnologie hohes Wachstumspotenzial.

