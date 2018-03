ASFINAG: Kurze Sperre der A 10 Tauern Autobahn für 07.02.2013 aufgrund Lawinensprengung

Salzburg (OTS) - Aufgrund der intensiven Niederschläge der vergangenen Tage wird morgen in Abstimmung zwischen ASFINAG und der zuständigen Lawinenwarnkommission eine Lawinensprengung im Bereich der A 10 Tauern Autobahn zwischen Flauchauwinkel und Zederhaus durchgeführt.

Aus Gründen der Verkehrssicherheit ist eine Sperre der A 10 Tauern Autobahn in diesem Bereich morgen Donnerstag (07.02.2013) zwischen 08.45 und 09.30 h notwendig. Die Anhaltungen des Verkehrs erfolgen in Richtung Villach ab der Einhausung Flachau - in Richtung Salzburg ab dem Parkplatz Lungau (Südportal Tauerntunnel).

