Dicke Luft muss nicht sein - So kommen Sie zu einem idealen Büroklima

München (OTS) - Die Qualität der Raumluft spielt eine wichtige Rolle für Gesundheit, Wohlbefinden, Power. Gerade im Büro, wo man konzentriert und produktiv arbeiten soll, ist ein gutes Klima wichtig. Aber was heißt gut? Es gibt viele Kleinigkeiten, die sich unangenehm auswirken können, sodass sich die Mitarbeiter nicht richtig wohlfühlen. Woran kann das liegen und wie schafft man eine gute Raumluft? haben wir Heidi Atzler von TÜV SÜD gefragt. Aber zuerst wollten wir von ihr wissen, wie ein ideales Klima überhaupt beschaffen sein muss:

Die ideale Temperatur im Büro liegt zwischen 20 und 24 Grad und die Luftfeuchtigkeit zwischen 30 und 70 Prozent. Wichtig ist, dass keine Zugluft herrscht. Diese Werte wurden von der Arbeitsstättenverordnung festgelegt und sind eine gute Orientierungshilfe.

Die Richtlinie hört sich prima an, nur im Alltag sieht das oft anders aus. Woran kann das liegen?

Möglich sind natürlich viele Störfaktoren. Laserdrucker zum Beispiel produzieren so viel Wärme, wie 8 bis 10 Personen in einem Raum. Auch kann durch Kopierer oder Ausdünstung von Büromöbeln die Luftqualität leiden. Das beeinträchtigt zwar das Wohlbefinden, ist aber zum Glück selten gesundheitsschädigend.

Wohlfühlen sollte man sich aber, wenn man fünf Tage die Woche mehrere Stunden im Büro verbringt. Wie kann also eine effektive und gute Lösung für ein angenehmes Raumklima aussehen?

Gut wäre es beispielsweise, wenn man Drucker und Kopierer in einen separaten Raum stellt, und auch beim Kauf von Büromöbeln schon darauf achtet, dass diese schadstoffarm sind. Gut sind auch Grünpflanzen, weil sie einfach ein schönes Raumklima machen. Sie geben die Feuchtigkeit vom Gießen wieder über die Blätter ab, und außerdem filtern sie Staub und Schadstoffe aus der Luft.

Welche Pflanzen sich eignen, liegt an den Gegebenheiten, also den Räumlichkeiten und Lichtverhältnissen. Am besten man lässt sich fachkundig in einem Blumenladen beraten, rät TÜV SÜD.

