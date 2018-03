Besuchen Sie uns im April in Schanghai auf der größten Pigment- und Chemikalienmesse der Welt

Schanghai (ots/PRNewswire) - Die von der China Dyestuff Industry Association, der China Dyeing and Printing Association, dem China Council for the Promotion of International Trade, dem Shanghai Sub-Council und der China Chamber of International Commerce Shanghai Chamber of Commerce organisierten und vom Shanghai International Exhibition Service Co., Ltd., ko-organisierten 13. China International Dye Industry, Pigments and Textile Chemicals Exhibition (China Interdye 2013), findet erneut vom 17. bis 19. April 2013 im Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center statt. Auf den 34.000 Quadratmetern der Hallen 1 und 2 werden neue Produkte ausgestellt.

Als größte Pigment- und Chemieveranstaltung der Welt kann die Ausstellung mit stolz auf ihre Liste mit angesehenen chinesischen und weltweiten Firmen, darunter DyStar, BASF, Tanatex, Huntsman, Yorkshire, Clariant, Pulcra Chemicals, Daikin, AGC Chemical, Lamberti, Bozzetto, Rudolf, M. Dohmen, Lonsen, Runtu, Jihua Group, Yabang, Hwalle, Transfar, Dymatic, Anoky, Argus, Meilida, JECO, Honghua, Hai Jiang und Jingjin verweisen. Aufgrund der Erfolge der Interdye, die 2011 in India, und der Interdye die 2012 in der Türkei stattfand, ist die Ausstellerliste dieses Jahres bisher unübertroffen. Der von indischen Unternehmen reservierte Standplatz liegt um über 40 Prozent über dem des Vorjahres. Eine Reihe von Ausstellern aus der Türkei, Japan sowie UK nehmen zum ersten Mal teil und bereiten damit ihre Expansion nicht nur in den chinesischen, sondern in den gesamten asiatischen Markt vor.

Am selben Standort werden von der China Dyeing and Printing Industry Association, der China Wool Textile Industry Association, der China Cotton Textile Association, der China Bast and Leaf Fibers Textile Association sowie von Hauptabteilungen der Textile Printing Auxiliaries and Organic Pigments Speciality Committees der China Dyestuff Industry Association verschiedene Seminare veranstaltet. Zusätzlich halten weitere bekannte Unternehmen, darunter Intertek, Hohenstein Textile Consulting und Bluesign Technologies ebenfalls Seminare ab, auf denen neue, fortschrittliche Technologien und Konzepte vorgestellt werden, die den professionellen Teilnehmern hervorragende Möglichkeiten zum Networking und zur Zusammenarbeit bieten.

Zum Zeitpunkt der Verfassung dieser Pressemitteilung sind bereits 98 Prozent der diesjährigen Ausstellungsfläche reserviert. Wir empfehlen Unternehmen, die Interesse an der verbleibenden Ausstellungsfläche haben, uns so kurzfristig wie möglich zu kontaktieren. Weitere Informationen erhalten Sie auf der offiziellen Website (www.chinainterdye.com) oder bei Kontaktaufnahme mit:

Shanghai International Exhibition Co., Ltd. Tel.: +86-21-62792828 Fax: +86-21-63866972 E-Mail:

chinainterdye @ siec-ccpit.com

Web site: http://www.siec-ccpit.com/ http://www.chinainterdye.com/