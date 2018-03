Business Technology Office von McKinsey lädt Studierende zum Workshop nach Stockholm / "Horizon 2013": Studenten entwickeln IT-Lösungen für eine internationale Unternehmensfusion

Frankfurt/Düsseldorf (ots) - Das Business Technology Office von McKinsey & Company lädt Studierende aus ganz Europa zum Workshop "Horizon 2013" nach Stockholm ein. Vom 16. bis 19. Mai können die Teilnehmer neue Horizonte an der Schnittstelle zwischen IT und Wirtschaft entdecken: Die Veranstaltung richtet sich an Studierende und Doktoranden der Informatik, Naturwissenschaften, Mathematik, Wirtschaftswissenschaften und des Ingenieurwesens, die sich für Informationstechnologie und Wirtschaft interessieren. Bewerben können sich Interessierte ab sofort unter www.horizon2013.mckinsey.com.

Während der vier Seminartage erleben die Teilnehmer eine typische Beratungssituation. In internationalen, interdisziplinären Teams entwickeln sie in einer Fallstudie Lösungen für ein chinesisches Software-Unternehmen, das mit einer europäischen Firma fusioniert. Mit Unterstützung erfahrener Berater trainieren sie ihre Fähigkeiten im Problemlösen, Präsentieren und interkulturell Kommunizieren. Darüber hinaus bietet der Workshop Gelegenheit, mehr über McKinsey zu erfahren und sich mit Beratern zum Beispiel darüber auszutauschen, wie sich Berufs- und Privatleben bestmöglich in Einklang bringen lassen. Genügend Raum, gemeinsam mit den anderen Teilnehmern aus ganz Europa die Stadt zu erkunden, bleibt auch.

Voraussetzung für die Teilnahme an "Horizon 2013" sind exzellente Hochschulleistungen, Neugier, Vielseitigkeit und Engagement. Zu den Bewerbungsunterlagen sollten ein tabellarischer Lebenslauf, Kopien sämtlicher Zeugnisse sowie Referenzen für Praktika und andere außeruniversitäre Aktivitäten gehören. Bewerbungsschluss ist der 24. März 2013.

Das Business Technology Office (BTO) ist mit rund 750 Beratern in 30 Ländern eines der größten und am schnellsten wachsenden Büros von McKinsey. Zu den Klienten zählen weltweit führende Unternehmen. BTO-Berater arbeiten an Projekten im Spannungsfeld zwischen Businessstrategie und Informationstechnologie.

Weitere Informationen erhalten Bewerber unter www.horizon2013.mckinsey.com sowie bei Tanja Volland, t.volland @ mckinsey.com, Tel.: +49 69 7162-5436.

