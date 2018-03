35 Jahre "Bauen+Wohnen Salzburg"

Für jeden Bau- und Wohnbedarf das richtige Konzept

Salzburg (OTS/Reed Messe Salzburg ) - Frischer Wind für die eigenen vier Wände gefällig? Neue Ideen für Haus und Garten? Die richtigen Informationen und besten Tipps rund ums Bauen und Sanieren? Nichts leichter als das, denn genau dieses umfangreiche und wirklich alle Wohn- und Baubereiche umfassende Angebot stellt die "Bauen+Wohnen Salzburg" vier Tage lang in den Mittelpunkt. Start ist am Donnerstag, 7. Februar - bis einschließlich Sonntag, 10. Februar 2013, bietet die von Reed Exhibitions Messe Salzburg veranstaltete "Internationale Messe für Bauen, Wohnen und Energiesparen" im Messezentrum Salzburg alles rund ums Bauen, Wohnen und Energiesparen unter einem Dach. Ein Besuch, der sich lohnt, denn nirgendwo sonst erhalten Bau,-Sanierungs- oder Einrichtungswillige so geballte Informationen und kompetente Ansprechpartner in einem so überschaubaren Rahmen wie bei dieser Plattform.

"Die 'Bauen+Wohnen Salzburg' verteidigt seit 35 Jahren ihre Spitzenposition als Westösterreichs führende Bau- und Wohnmesse und erfüllt Jahr für Jahr eine wichtige Impulsfunktion für die auf der Messe vertretenen Branchen", meint Dir. Johann Jungreithmair, CEO von Veranstalter Reed Exhibitions Messe Salzburg, zum Stellenwert der für das Haupt-Einzugsgebiet Salzburg, Oberösterreich, nördliche Steiermark sowie Südbayern so bedeutenden Information- und Kommunikationsplattform. "Rund 35.000 erwartete bau,- renovierungs-und einrichtungswillige Besucher treffen an vier Tagen auf die maßgeblichen Anbieter - eine äußerst sinn- und wirkungsvolle sowie effiziente Art der persönlichen Begegnung zwecks Information, Produktdemonstration und Kauf", fasst Gernot Blaikner, Leiter Geschäftsbereich Messen bei Reed Exhibitions Messe Salzburg, das Erfolgsrezept der "Bauen+Wohnen Salzburg" zusammen.

Für jeden Bedarf das richtige Konzept

Bauen, Wohnen und Energiesparen beinhaltet viele Aspekte, und jeder Bau-, Sanierungs- oder Einrichtungswillige benötigt individuelle Lösungen. "Nirgendwo sonst können sich Besucher unter einem Dach und innerhalb kürzester Zeit ihr maßgeschneidertes Konzept von einer derartigen Vielzahl an Anbietern präsentieren lassen. Mit rund 510 Ausstellern bietet die 'Bauen+Wohnen Salzburg' die größte Vielfalt seit Jahren", ist Messeleiter Max Poringer überzeugt. "Hier ist wirklich für jeden das Passende dabei", meint er.

Für Häuslbauer: Gerade jene, die einen Hausbau, einen Ausbau, eine Renovierung oder Sanierung ins Auge fassen, ist das Wissens-Fundament die Voraussetzung für das Gelingen des Vorhabens. Das beginnt bei der Auswahl der richtigen Baustoffe, setzt sich bei der Entscheidung für die ideale Energieversorgung fort und mündet in Fragen des optimalen Innenausbaus. Auf all das wissen die Experten auf der "Bauen+Wohnen Salzburg" passende Antworten - übrigens auch auf das umfassende Gebiet aller erdenklichen Förderungsmöglichkeiten rund ums Bauen und Wohnen.

Für Wohnliebhaber: Die eigenen vier Wände so zu gestalten, dass man sich darin wohlfühlt - das ist wohl die wichtigste Investition in das eigene Wohlbefinden. Welche neuesten Trends es auf dem Einrichtungssektor gibt und wie man eine Verbesserung der Lebensqualität erreichen kann, wissen die Fachleute auf der "Bauen+Wohnen Salzburg" ganz genau. Wer das Besondere sucht, wird mit Sicherheit in der Sonderschau "WohnArt" fündig. Der bei der "Bauen+Wohnen Salzburg 2012" erstmals gezeigte Schwerpunkt in Halle 1 hat sich sehr gut bewährt und wird 2013 um Anbieter aus dem hochwertigen Wohn- und Designbereich erweitert.

Für Energiesparer: In privaten Haushalten wird die meiste Energie beim Heizen und Kühlen der Wohnräume verbraucht. Moderne Systeme boomen und ermöglichen neben einem ressourcenschonenden Umgang mit der Natur auch eine wesentliche Ersparnis im Haushaltsbudget. Die großen Themenbereiche Energieeffizienz, erneuerbare Energien und Energiesparen bilden traditionell eine der tragenden Säulen der "Bauen+Wohnen Salzburg" und bieten auch 2013 wieder die kompetentesten Ansprechpartner direkt vor Ort an.

Für Wellnessgenießer: Ob im Wellnessraum oder im modernen Bad -Sauna, Infrarotkabine oder Whirlpool lassen Ruheoasen zum Entspannen entstehen. Der Messeschwerpunkt "Wellness" bietet die beste Gelegenheit, sich über die neuesten Designs und technischen Möglichkeiten zu informieren.

Für Shopper: Erstmals gibt es bei der "Bauen+Wohnen Salzburg" mit der Halle 4 eine eigene Markthalle, in der rund 40 Aussteller ihre Angebote präsentieren. Die Palette reicht von Haushaltstechnik über Lifestyle- und Gesundheitsprodukte bis hin zu kulinarischen Schmankerln. Und das Beste daran: Alles, was in der "Markthalle 4" geboten wird, kann direkt vor Ort gekauft und gleich mit nach Hause genommen werden. Shoppingvergnügen pur also für all jene, die sich ihren Wunsch sofort erfüllen und das eine oder andere Messeschnäppchen erwerben möchten.

Für Wissenshungrige: Während der vier Messetage der "Bauen+Wohnen Salzburg" wartet ein spannendes und informatives Vortragsprogramm auf die Besucher. Unter anderem ist eine Vortragsreihe der Österreichischen Akademie für Präventivmedizin und Gesundheitskommunikation mit Schwerpunkt "Erlebnis Gesundheit bei Bauen und Wohnen" geplant - Bauen und Wohnen im Einklang mit Gesundheit und Wohlbefinden, aber auch Qualitätssicherung und Risikomanagement bei Baustoffen/Bautechnik, werden u.a. die Inhalte sein. Von der Landesinnung Bau wird es Vorträge zum Thema "Bauen und Wohnen für ein langes Leben" geben. Alle Details zum Rahmenprogramm sind unter www.bauen-wohnen.co.at abrufbar.

Weitere Highlights

Erste Adresse bei der "Bauen+Wohnen Salzburg" für alle Häuslbauer, Umbauer und Renovierer, die besonderen Wert auf Nachhaltigkeit beim Bauen und Wohnen legen, ist die Sonderschau Ökocity. Frühlingsgefühle wird die "Garten-Sonderschau" bereits im Februar auf die "Bauen+Wohnen Salzburg" zaubern. Dabei wird im Gartenbereich besonders auf die Verwendung von hochwertigen Materialen und Pflanzen geachtet. Die SIR Gemeindeentwicklung wird gemeinsam mit der Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten die Ausstellung "LandLuft" präsentieren. Darüber hinaus wird wieder ein umfangreiches Beratungsprogramm angeboten. Eine komplette Liste aller Aussteller sowie einen Überblick über die Sonderschauen und Schwerpunkte bietet die "Bauen+Wohnen Salzburg"-Homepage

www.bauen-wohnen.co.at auf einen Klick.

Öffnungszeiten, Tickets, Preise

Die "Bauen+Wohnen Salzburg 2013" ist von Donnerstag, 7. Februar, bis Samstag, 9. Februar, jeweils von 9 bis 18 Uhr geöffnet, am Sonntag, 10. Februar 2013, von 9 bis 17 Uhr. Die Tageskarte kostet 12 Euro, bei Online-Kauf ist die ermäßigte Tageskarte bereits um 7,50 Euro erhältlich. Das Familienticket ist um 13 Euro zu erwerben, Schüler und Senioren zahlen 7 Euro. Alle Infos zu Tickets und Preisen sind auf www.bauen-wohnen.co.at/besucher abrufbar. Parkplätze stehen sowohl direkt am Messegelände als auch beim EM-Stadion in Salzburg-Klessheim zur Verfügung, von wo ein kostenloser Shuttlebus die Besucher zum Messegelände und retour bringt. Aus dem gesamten Salzburger Stadtbusnetz fahren Besucher kostenlos zur "Bauen+Wohnen Salzburg" - das Gratis-Busticket ist unter www.bauen-wohnen.co.at downloadbar. Tipps zur Planung und Buchung rund um den Messeaufenthalt gibt Frau Susanne Wiener vom Besucher Service Center, Tel. +43 (0)662 4477-2600, bsc @ reedexpo.at.

Alle weiteren Informationen sind unter www.bauen-wohnen.co.at abrufbar.

