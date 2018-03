SO GUT WIE NEU - das neue online-Portal mit 1.600 nützlichen Adressen

Sima: "Reparieren statt Wegwerfen" oder "Secondhand statt Neukauf" schont Umwelt und Geldbörse!

Wien (OTS) - Die Umwelt und die Geldbörse schonen - das ist oft gar nicht so schwierig und mit dem richtigen Überblick findet man für vieles eine perfekte Lösung: Das neue online-Portal des Falter Verlags in Kooperation mit der MA 48 und der Initiative "natürlich weniger Mist" von Umweltstadträtin Ulli Sima macht es möglich. SO GUT WIE NEU! Liefert 1.600 Adressen zu den Themen Verleih, Reparatur und Gebrauchtwarenkauf in Wien: Von der Änderungsschneiderei über Flohmärkte, Verleihservice für Abendkleid und Parkettschleifgerät bis hin zu günstigen Seconhand-Waren und Notfalldiensten listet das Portal alles übersichtlich auf. Natürlich mit Firmennamen, Adressen, Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln und den Öffnungszeiten. "Wir wollen es den Wienerinnen und Wienern leicht machen, entsprechende Dienste zu finden, denn oft ist reparieren doch viel günstiger als wegwerfen und dann neu kaufen - vorausgesetzt man findet den richtigen und kompetenten Ansprechpartner dazu", so Umweltstadträtin Ulli Sima. Im Rahmen der Initiative "natürlich weniger Mist" forciert die Stadt Wien viele Angebote, die dazu beitragen, Ressourcen zu schonen, Abfallmengen zu reduzieren und natürlich auch die Geldbörse zu entlasten.

Die Onlinedatenbank SO GUT WIE NEU! finden Sie auf www.falter.at unter dem Link www.falter.at/ratgeber-online/reparaturfuehrer

rk-Fotoservice: www.wien.gv.at/pressebilder

Rückfragen & Kontakt:

DI Ulrike Volk

MA 48 - Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: 58817/48041



Falter Verlag,

Susanne Schwameis

schwameis @ falter.at

Tel. 01/53660-938