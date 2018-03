StR Ludwig: Karriere mit Lehre bei Wiener Wohnen und Wohnservice Wien

InteressentInnen für Lehrstellen können sich ab sofort bewerben!

Wien (OTS) - Die Wiener Wohnen Haus- & Außenbetreuung (HAB) und

das Wohnservice Wien nehmen neue Lehrlinge auf.

"Ein Lehrabschluss ist heute eine entscheidende Basis, um am Arbeitsmarkt Fuß fassen zu können. Deshalb ist es mir sehr wichtig, jungen Menschen auch im Bereich der Wiener Wohnen Haus- und Außenbetreuung und des Wohnservice Wien eine qualifizierte Ausbildung zu ermöglichen. Darüber hinaus bieten die beiden stadteigenen Einrichtungen die Möglichkeit eines sicheren Arbeitsplatzes und sehr gute Perspektiven für eine berufliche Weiterentwicklung", betont Wohnbaustadtrat Michael Ludwig. *****

Haus- & Außenbetreuung: Drei Lehrberufe zur Auswahl

Bei der Wiener Wohnen Haus- & Außenbetreuung, die über insgesamt 21 Lehrstellen verfügt, arbeiten Menschen aus mehr als 30 Nationen zusammen. Mädchen werden auch gerne in den für sie eher untypischen Berufen - wie etwa als Elektro-Installations-Technikerin - gesehen. Die HAB bildet junge Menschen in drei Lehrberufen aus: der Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereinigung, im kaufmännischen Bereich sowie der Elektroinstallations-Technik. Besonders stark gefragt sind qualifizierte Arbeitskräfte für den Reinigungsbereich, weshalb die Haus- & Außenbetreuung ihren MitarbeiterInnen auch die Möglichkeit gibt, den Lehrabschluss für Denkmal, Fassaden- und Gebäudereinigung im zweiten Bildungsweg berufsbegleitend zu absolvieren. MitarbeiterInnen der Hausbetreuung müssen heute über viel Know-how verfügen. Dazu gehören etwa Grundkenntnisse der Chemie, der ressourcenschonenden Einsatz von Reinigungsmitteln, Arbeitsplatzsicherheit und auch die Fähigkeit zur Gefahrenanalyse. Daher ist eine fundierte Aus- und Weiterbildung besonders wichtig. Die Haus- & Außenbetreuung verfügt selbst über mehr als zehn Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Gebäudereinigung und betreut aktuell ganz oder teilweise 72 Prozent der Wohnausanlagen der Stadt Wien. Was InteressentInnen für den Lehrberuf mitbringen müssen, ist ein ausgeprägtes Hygiene- und Umweltbewusstsein, eine gute körperliche Verfassung und Verlässlichkeit.

Nach Abschluss ihrer Ausbildung haben LehrabsolventInnen nicht nur eine sehr gute Chance für eine fixe Anstellung im Unternehmen, sondern werden auch weiter gefördert. Viele Karrieren haben im Unternehmen mit einer Lehre begonnen.

Ausgezeichnete Jobaussichten beim Wohnservice Wien

Eine Lehre beim Wohnservice Wien zu machen, bedeutet, in einem Unternehmen beschäftigt zu sein, dessen vielfältige Dienstleistungsangebote interessante Aufgabengebiete eröffnen. Beim Wohnservice Wien arbeiten Menschen aus mehr als 30 Nationen, die insgesamt 40 verschiedene Sprachen beherrschen. Nachwuchskräfte werden im Rahmen einer kaufmännischen Lehre ausgebildet, wobei dies in der Mieterhilfe oder bei wohnpartner, dem Nachbarschafts-Service in Gemeindebauten, erfolgen kann. In beiden Bereichen steht der Kontakt zu den KundInnen an erster Stelle.

Nach Abschluss ihrer Ausbildung besteht für engagierte LehrabsolventInnen die Möglichkeit, fix im Unternehmen angestellt zu werden und sich beruflich weiterzuentwickeln.

Service

InteressentInnen für eine Lehrstelle richten ihre Bewerbungen bitte an:

die Wiener Wohnen Haus- und Außenbetreuung

per E-Mail: personal @ hausbetreuung-wien.at

oder

auf dem Postweg: Wiener Wohnen Haus- & Außenbetreuung GmbH Personalabteilung,1030 Wien, Landstraßer Hauptstraße 99/1/3A

an das Wohnservice Wien

per E-Mail: s.schwitzer @ wohnservice-wien.at

oder

auf dem Postweg:

Wohnservice Wien

z.Hd. Frau Svetlana Schwitzer

1020 Wien, Taborstraße 1-3/EG (Schluss) da

