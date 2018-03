Opernball 2013: bz-Wiener Bezirkszeitung berichtet via Facebook aus Mörtels Loge

Live-Report startet am 7. Februar um 19 Uhr - User können Fragen an Richard Lugners Stargäste stellen

Wien (OTS) - Patschenkino war gestern, Facebook ist heute. Wer wirklich wissen möchte, was sich in Richard Lugners Loge am Opernball 2013 (7. Februar) abspielt, der sollte auf die Facebook-Seite der bz-Wiener Bezirkszeitung - ein Titel der RMA - klicken.

Ina Schedlberger, die zur bz-Opernball-Prinzessin 2013 gekürt wurde, nimmt neben Oscar-Preisträgerin Mira Sorvino und Schauspielerin Gina Lollobrigida im Mörtels Loge Platz und berichtet auf www.facebook.com/wiener.bezirkszeitung, was abseits von den TV-Kameras geflüstert wird.

Die Live-Berichterstattung mit Fotos startet um 19 Uhr - beim Dinner mit den Stars.

Die 21-jährige fesche Kunst- und Germanistik-Studentin Ina Schedlberger hat sich im Finale der bz-Opernball-Prinzessin durchgesetzt. Zwölf Finalistinnen kämpften Ende Jänner am Catwalk in der Lugner City um den Titel "Opernball-Prinzessin 2013". Ina Schedlberger überzeugte die Jury - unter anderem Yvonne Rueff, Richard Lugner und die "FreeMenSingers" Didi Baumgartner und Werner Eichhorn.

