PUTZ DRAUF, GUT DRAUF!

Die ARGE Putzmarketing macht Stimmung für einen Baustoff, der die Menschen schon seit Jahrtausenden begleitet.

Wien (OTS) - Putz hat viele Vorteile, die ein Haus erst zu einem richtigen Zuhause machen. Mit dem Ziel, den Menschen diese positiven Eigenschaften wieder bewusst zu machen, haben sich im vergangen November die führenden Putz-Produzenten Österreichs zur ARGE Putzmarketing zusammengeschlossen.

"Es war an der Zeit, die Bedeutung von Putz wieder in Erinnerung zu rufen," so Georg Bursik, Vorsitzender der ARGE Putzmarketing.

Baumit Bad Ischl, Ernstbrunner Kalktechnik, Lasselsberger, Moldan, Röfix, Quarzolith, Saint-Gobain Weber Terranova, w&p Baustoffe und Wopfinger Baustoffindustrie möchten in diesem Schritt ihrer Zusammenarbeit drei maßgebliche Vorteile von Putz betonen: Er schützt die Wände, wirkt schalldämmend und reguliert die Feuchtigkeit, wodurch er ein gesundes Raumklima schafft und für Behaglichkeit sorgt!

Georg Bursik erklärt hierzu: "Wir leben in immer dichteren Gebäuden, da leidet oft das Raumklima. Doch was viele nicht wissen:

Putz ist noch immer der natürlichste Regulator von Feuchtigkeit." Gemeinsam mit der Wiener Werbeagentur Demner, Merlicek & Bergmann hat die ARGE Putzmarketing nun eine Kampagne entwickelt, die auf humorvolle und lebensnahe Weise die Vorzüge des Baustoffes inszeniert und demonstriert.

Georg Bursik zeigt sich auch hier vollends zufrieden: "Ich freue mich sehr über die gelungene Zusammenarbeit und eine außergewöhnliche Kampagne."

Der TV Spot und der Onlineauftritt putzdrauf.at sind ab sofort zu sehen.

Der Link zum Spot: http://www.ots.at/redirect/tv-spot

