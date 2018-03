GEA trifft kommunizierte Ziele in schwierigem Umfeld

Auftragseingang steigt um 5,2% auf 5.901 Mio. EUR und Umsatz um 5,6% auf 5.720 Mio. EUR

Operatives Ergebnis (EBIT) steigt auf 562 Mio. EUR bei operativer EBIT-Marge von 9,8%

Netto-Verschuldung um 62 Mio. EUR auf 326 Mio. EUR gesenkt

Dividendenvorschlag: 0,55 EUR

Der Auftragseingang der GEA Group erhöhte sich im Geschäftsjahr 2012 um 5,2 Prozent auf 5.901 Mio. EUR und erreichte im vierten Quartal 2012 mit 1.478 Mio. EUR wieder das Niveau des dritten Quartals. Eine Abschwächung der Nachfrage war also trotz des schwieriger werdenden wirtschaftlichen Umfelds nicht festzustellen. Der Umsatz des Konzerns legte im Gesamtjahr um 5,6 Prozent auf 5.720 Mio. EUR zu.

Das operative Ergebnis, also EBIT vor Effekten aus Kaufpreisallokationen und Einmaleffekten im Segment GEA Food Solutions, wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr um rund 7,1 Prozent auf 562 Mio. EUR erneut gesteigert. Hierzu haben diverse operative Verbesserungsprogramme beigetragen. Die entsprechende EBIT-Marge des Konzerns verbesserte sich um rund 10 Basispunkte auf 9,8 Prozent. Ohne das Segment GEA Food Solutions lag die operative EBIT-Marge sogar auf einem historischen Höchststand von 10,7 Prozent nach bereits hervorragenden 10,0 Prozent im Vorjahr. Die nicht fortgeführten Geschäftsbereiche hatten erneut keinen Einfluss auf das Konzernergebnis.

Die Nettoverschuldung konnte gegenüber dem 31. Dezember 2011 (387 Mio. EUR) um 62 Mio. EUR auf 326 Mio. EUR zum 31. Dezember 2012 abgebaut werden. Dazu hat im Wesentlichen die Senkung des Working Capitals beigetragen, das im Verhältnis zum Umsatz auf einen Wert von 9,3 Prozent zum Stichtag (Vorjahr 10,7 Prozent) gesenkt werden konnte.

"Dank der hervorragenden Leistung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnten wir sowohl unseren Umsatz als auch unsere operative EBIT-Marge in einem schwieriger werdenden Umfeld weiter steigern. Als Anerkennung für diese Leistung haben wir beschlossen, rund 5 Mio. EUR als Sonderzahlung an unsere Mitarbeiter unterhalb der oberen Führungsebene auszuschütten", bemerkte Jürg Oleas, Vorstandsvorsitzender der GEA Group Aktiengesellschaft und kündigte an: "Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung vor dem Hintergrund dieser erfreulichen Zahlen eine zum Vorjahr unveränderte Dividende von 55 Cent für die auf nunmehr 192,5 Mio. erhöhte Aktienanzahl vorschlagen."

Für das laufende Geschäftsjahr 2013 geht die GEA davon aus, dass die Nachfrage auf ihren Absatzmärkten wieder dem hohen Niveau von 2012 entsprechen wird. Unter der Voraussetzung, dass es zu keiner Abschwächung des Weltwirtschaftswachstums kommt, rechnet der Konzern im laufenden Geschäftsjahr mit einem moderaten Wachstum des Umsatzvolumens. Hinsichtlich der Cash Flow Treiber, also dem Saldo aus EBITDA, der Veränderung des Working Capitals und dem Investitionsvolumen, strebt die GEA im Verhältnis zum Umsatz nach 6,5 Prozent im Vorjahr ein Niveau von mindestens 8,0 Prozent in 2013 an. Hinsichtlich der Preisqualität wird ebenfalls von einem Marktumfeld wie in 2012 ausgegangen. Auf dieser Basis wird ein Ergebnis (EBITDA) von rund 700 Mio. EUR nach rund 600 Mio. EUR im Vorjahr angestrebt.

Alle Zahlen des Jahres 2012 sind vorläufig und daher noch nicht testiert. Die Jahresabschlüsse des GEA Group Konzerns und der GEA Group Aktiengesellschaft werden nach Aufstellung durch den Vorstand Anfang März durch den Aufsichtsrat gebilligt. Der testierte Geschäftsbericht wird am 11. März 2013 auf der Internetseite der GEA Group veröffentlicht.

Vorläufige Konzernzahlen 2012 der GEA Group

Alle stichtagsbezogenen Zahlen für 2011 enthalten die Akquisitionen CFS und Bock. In den periodenbezogenen Zahlen werden diese ab dem zweiten Quartal 2011 berichtet.

Q1-Q4 2012 Q1-Q4 2011 Auftragseingang 5.901,1 5.609,7 Umsatz 5.720,1 5.416,5 Auftragsbestand 2.751,6 2.677,3 Operatives EBITDA 1) 662,8 630,1 in % vom Umsatz 11,6 11,6 EBITDA 597,8 610,2 Operatives EBIT 1) 561,6 524,6 in % vom Umsatz 9,8 9,7 EBIT 454,8 474,6 in % vom Umsatz 8,0 8,8 EBT 366,9 398,6 Working Capital (Stichtag) 533,2 577,1 Working Capital (Durchschnitt) 2) 752,7 685,2 in % vom Umsatz 13,2 12,6 Nettoliquidität (+)/Nettoverschuldung (-) -325,5 -386,8 Sachinvestitionen 161,2 155,2 Mitarbeiter (Stichtag) 3) 24.498 23.834 1) vor Kaufpreisallokation und Einmaleffekten 2) Durchschnitt der letzten 12 Monate 3) Mitarbeiteräquivalente ohne Auszubildende und ruhende Arbeitsverhältnisse

Informationen zum Konzern

Die GEA Group Aktiengesellschaft ist einer der größten Systemanbieter für die Erzeugung von Nahrungsmitteln und Energie mit einem Konzernumsatz von über 5,7 Milliarden Euro in 2012. Sie konzentriert sich als international tätiger Technologiekonzern auf Prozesstechnik und Komponenten für die anspruchsvollen Produktionsprozesse in unterschiedlichen Endmärkten. Der Konzern generiert ca. 70 Prozent seines Umsatzes aus den langfristig wachsenden Industrien für Nahrungsmittel und Energie. Zum 31. Dezember 2012 beschäftigte das Unternehmen weltweit rund 24.500 Mitarbeiter. Die GEA Group zählt in ihren Geschäftsfelder zu den Markt- und Technologieführern. Das Unternehmen ist im deutschen MDAX (G1A, WKN 660 200) notiert. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.gea.com.

