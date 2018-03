Mobile Ergänzung für Mirror Trader

New York (ots/PRNewswire) - Tradency führt mobile Anwendung für Mirror Trader ein

Tradency, der Entwickler von Mirror Trader, der branchenführenden Plattform für den Devisenhandel, hat eine neue Mobil-App für Smartphones eingeführt. Ab heute können Anwender von Mirror Trader die modernen "Trade by Knowledge"-Funktionen der Plattform unterwegs und an jedem beliebigen Ort nutzen.

In den letzten Jahren wurde das Konzept Mirror Trading bei Brokern und Händlern immer beliebter, und die neue App ist eine natürliche Ergänzung für das Gesamtangebot der Plattform Mirror Trader. Kiril Koshenko, CEO von "Aforex Trading", einem schnell wachsenden Broker in der GUS, kommentiert: "Mirror Trader hat unser geschäftliches Angebot für unsere Kunden erweitert. Es ist eine schnörkellose, einfach verständliche und technisch ausgereifte Plattform. Wir wissen, dass unsere Kunden von der von Mirror Trader angebotenen Mirroring-Technologie enorm profitieren, und wir sind sicher, dass sich die Mobil-App als wertvolle Ergänzung erweisen wird, die unsere Marke auf natürliche Art noch weiter stärken wird."

Die neue Mobil-App von Mirror Trader ermöglicht Anwendern das Abrufen des Kontostands, das Verwalten des Portfolios, das Durchführen von manuellen Handelstransaktionen und das Überwachen und Spiegeln von Handelstransaktionen durch Live-Signale. Laut Lior Nabat, CEO von Tradency, ermöglicht es die neue Mobil-App den Anwendern, an jedem beliebigen Ort Handelssignale zu überwachen und Transaktionen durchzuführen: "Das Smartphone verändert die Art der Geschäftstätigkeit in vielen Branchen, und die Finanzbranche bildet hier sicher keine Ausnahme. Mit der Entwicklung dieser Mobil-App erfüllen wir die Anforderungen unserer Kunden und entsprechen dem Bedarf der Endnutzer, die die Verfügbarkeit und Beweglichkeit einer Mobil-App benötigen", so Nabat. Die Mirror Trader-App steht für Live-Anwender ab heute im Apple App Store und im Google Play Store zum Download zur Verfügung.

Mirror Trader ist bekannt für seine Benutzerfreundlichkeit, die flexiblen Optionen, die es den Händlern erlauben, automatische, halbautomatische oder manuelle Transaktionen durchzuführen, und die grosse Menge an Kenntnissen, die von Experten aus der ganzen Welt über die Plattform geteilt werden. Diese erweiterten Funktionen und die unterschiedlichen Handelsoptionen ermöglichen es den Händlern, schneller mit dem Trading zu beginnen und länger aktiv zu bleiben.

Über Tradency

Tradency Inc. ist der Entwickler und Urheber der Mirror Trading-Technologie, die es Devisenhändlern ermöglicht, globale Strategien automatisch zu bewerten und umzusetzen. Durch die Kombination ihres bahnbrechenden Ansatzes mit traditionellen Online-Handelsmethoden bietet die Mirror Trading-Plattform von Tradency Händlern eine flexible Wahl. Seit ihrer Einführung im Jahr 2005 hat Tradency mit dieser neuen Methode Pionierarbeit geleistet und eine neue Kategorie für den Plattformhandel geschaffen. Tradency arbeitet auch weiterhin an der Innovation seiner Dienstleistungen und stärkt damit sein Renommee als Erzeuger von Unternehmenspraxis der Spitzenklasse.

Weitere Informationen erhalten Sie auf http://www.tradency.com

Ansprechpartner: Leehee Yaron-Gerti E-Mail: Leehee.gerti @ tradency.com Büro: +972-8-9361145