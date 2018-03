EANS-Stimmrechte: Epigenomics AG / Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Mitteilung nach § 21 Abs. 1 WpHG (Aktie)

Angaben zum Mitteilungspflichtigen:

-----------------------------------

Name: Abingworth LLP Sitz: London Staat: Vereinigtes Königreich

Veröffentlichung einer Mitteilung nach § 26 Abs. 1 Satz 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Veröffentlichungspflichtiger Emittent:

Epigenomics AG

- ISIN DE000A1K0516 -

Kleine Präsidentenstr. 1

10178 Berlin

Deutschland

Angaben zu veränderten Stimmrechtsanteilen:

1. Am 01. Februar 2013 teilte die Abingworth LLP, London, Vereinigtes Königreich, der Epigenomics AG gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mit, dass der Stimmrechtsanteil der Abingworth LLP, London, Vereinigtes Königreich, an der Epigenomics AG am 29. Januar 2013 den Schwellenwert von 15% unterschritten hat und zu diesem Tag 14,43% beträgt (entspricht 1.726.643 Stimmrechten). Die 14,43 % Stimmrechtsanteile (entspricht 1.726.643 Stimmrechten) sind der Abingworth LLP, London, Vereinigtes Königreich, gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 6 WpHG zuzurechnen. Der Abingworth LLP, London, Vereinigtes Königreich, zugerechnete Stimmrechte werden dabei über folgende von der Abingworth LLP kontrollierten Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil an der Epigenomics AG jeweils 3% oder mehr beträgt, gehalten:

Abingworth Bioventures V GP Ltd.

Abingworth Bioventures V GP LP

Abingworth Bioventures V LP

Abingworth Bioventures V Co-Invest Growth Equity Fund LP

2. Ferner teilte die Abingworth LLP der Epigenomics AG am 01. Februar 2013 gemäß §§ 21, 24 Abs. 1 WpHG mit, dass der Stimmrechtsanteil der Abingworth Bioventures V GP Ltd, London, Vereinigtes Königreich, an der Epigenomics AG am 29. Januar 2013 den Schwellenwert von 15% unterschritten hat und zu diesem Tag 12,33% beträgt (entspricht 1.475.580 Stimmrechten). Die 12,33% Stimmrechtsanteile (entspricht 1.475.580 Stimmrechten) sind der Abingworth Bioventures V GP Ltd gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen. Der Abingworth Bioventures V GP Ltd zugerechnete Stimmrechte werden dabei über folgende von der Abingworth Bioventures V GP Ltd kontrollierten Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil an der Epigenomics AG jeweils 3% oder mehr beträgt, gehalten:

Abingworth Bioventures V GP LP

Abingworth Bioventures V LP

Abingworth Bioventures V Co-Invest Growth Equity Fund LP

3. Ferner teilte die Abingworth LLP der Epigenomics AG am 01. Februar 2013 gemäß §§ 21, 24 Abs. 1 WpHG mit, dass der Stimmrechtsanteil der Abingworth Bioventures V GP LP, London, Vereinigtes Königreich,an der Epigenomics AG am 29. Januar 2013 den Schwellenwert von 15% unterschritten hat und zu diesem Tag 12,33% beträgt (entspricht 1.475.580 Stimmrechten). Davon sind 12,33% Stimmrechtsanteile (entspricht 1.475.580 Stimmrechten) der Abingworth Bioventures V GP LP gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen. Der Abingworth Bioventures V GP LP zugerechnete Stimmrechte werden dabei über folgende von der Abingworth Bioventures V GP LP kontrollierten Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil an der Epigenomics AG jeweils 3% oder mehr betrug, gehalten:

Abingworth Bioventures V LP

Abingworth Bioventures V Co-Invest Growth Equity Fund LP

Datum dieser Veröffentlichung: 5. Februar 2013

Epigenomics AG

Der Vorstand

