EANS-News: Montega AG / Schweizer Electronic AG: Zahlen 2012 in-line mit Guidance dank Automobilgeschäft - Meiko-Wertberichtigung

Hamburg (euro adhoc) - Schweizer hat gestern vorläufige Zahlen für FY 2012 veröffentlicht, die sowohl beim Umsatz von 100,2 Mio. Euro (Montega-Prognose:

99,0 Mio. Euro, -5% yoy) als auch beim EBIT von 5,2 Mio. Euro (Montega: 5,5 Mio. Euro, -37% yoy) im Rahmen unserer Erwartungen ausgefallen sind. Als Gründe für den starken Rückgang des EBIT wurden hohe Investitionen in neue Geschäftsfelder (Energy, Solar) sowie die resultierende höhere Komplexität der produzierten Leiterplatten genannt. Letztere führte im GJ 2012 zu höheren Kosten im Material-Produktions- und Qualitätssicherungsbereich. Insofern ist die ergebnisseitig schwache Entwicklung im saisonal ohnehin schwächeren Abschlussquartal erklärbar. In Q4 2012 konnte Schweizer bei einem Umsatz von 22,7 Mio. Euro lediglich ein EBIT von 0,2 Mio. Euro generieren, was jedoch noch über dem Nullergebnis aus Q4 2011 lag. Die folgende Tabelle fasst die Eckdaten zusammen:

In der ad-hoc Mitteilung wies Schweizer zudem auf die signifikante Wertberichtigung i.H.v. 2,8 Mio. Euro der Meiko-Beteiligung hin, die das Finanzergebnis in 2012 erheblich belastete und ursächlich für den starken Rückgang des Nettoergebnisses von 6,5 Mio. Euro in 2011 auf 0,7 Mio. war. Schweizer ist 2010 eine Überkreuzbeteiligung mit dem asiatischen Leiterplattenproduzenten Meiko eingegangen, wobei Schweizer rd. 1,6% der Meiko-Aktien hält und Meiko ca. 4,8% des Aktienkapitals von Schweizer. Seit 2010 hat sich die Aktie von Meiko fast gedrittelt, Schweizer ist damals zu Kursen um die 15 Euro eingestiegen. Aktuell notiert die Meiko-Aktie bei ca. 5,30 Euro, was obige Wertberichtigung erklärt. Die Tatsache, dass die Beteiligung nicht bereits 2011 wertberichtigt wurde, liegt darin begründet, dass die Wirtschaftsprüfer aufgrund der Fukushima-Katastrophe vorletztes Jahr noch von einer "vorübergehenden Wertminderung" ausgegangen sind, was sich 2012 dann als falsche Einschätzung erwies. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass die Wertminderung nicht cash-wirksam ist, sondern lediglich auf Buchwerten basiert.

Fazit: Auf Basis der gestrigen Mitteilung haben wir unsere EBIT-Schätzungen für die Folgejahre um rd. 7% reduziert und prognostizieren nun mittelfristig eine Marge unter 6%. Nach Aussage des CFOs sei für das Kerngeschäft der "alten Schweizer Electronic" zwar eine EBIT-Marge von 6% "kein Problem", allerdings werden Investitionen in neue Geschäftsfelder auch die nächsten Jahre stärker belasten als bislang geplant. Damit reduziert sich auch unser DCF-basiertes Kursziels von 17,00 Euro auf 16,40 Euro. Aufgrund der positiven Aktienkursperformance in den letzten Wochen stufen wir den Titel von Kaufen auf Halten herunter.

