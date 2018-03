EANS-Adhoc: Beta Systems Software AG gibt Veränderung im Vorstand bekannt

05.02.2013

Berlin, 5. Februar 2013 - Herr Gernot Sagl (43), seit 2006 Mitglied des Vorstands und Finanzvorstand (CFO) der Beta Systems Software AG (BSS, ISIN DE0005224406), hat den Aufsichtsrat im Zuge seiner heutigen Sitzung darüber informiert, dass er für eine erneute Verlängerung seiner Bestellung zum Vorstandsmitglied der Beta Systems Software AG nicht zur Verfügung steht und sich zukünftig neuen unternehmerischen Herausforderungen widmen wird. Herr Sagl wird damit spätestens nach Ablauf seines Vertrages zum 30. Juni 2013 aus dem Unternehmen ausscheiden.

Der Aufsichtsrat respektiert diese Entscheidung und nimmt diese mit Bedauern zur Kenntnis. Darüber hinaus dankt der gesamte Aufsichtsrat Herrn Sagl bereits an dieser Stelle, auch im Namen aller Kunden und Mitarbeiter der Beta Systems-Gruppe, für die intensive, konstruktive Zusammenarbeit und seine Verdienste, insbesondere bei der erfolgreichen Umsetzung der Sanierung, Restrukturierung und strategischen Neuausrichtung des Unternehmens in den letzten Geschäftsjahren.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Die Beta Systems Software Aktiengesellschaft (General Standard: BSS, ISIN DE0005224406) bietet hochwertige Softwareprodukte und -lösungen im Bereich Sicherheit und Nachvollziehbarkeit in der IT und zur automatisierten Verarbeitung größter Daten- und Dokumentenmengen. In den Geschäftsbereichen "Data Center Automation & Audit", "Identity & Access Governance" und "Document Processing & Audit" unterstützt das Unternehmen Kunden aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Industrie, Handel, Logistik und IT-Dienstleistungen bei der Optimierung der IT-Sicherheit, der Automatisierung von Geschäftsprozessen sowie mit einem umfassenden Produkt-, Lösungs- und Beratungsangebot im Bereich "GRC - Governance, Risk & Compliance" bei der Erfüllung von gesetzlichen und geschäftlichen Anforderungen.

Beta Systems wurde 1983 gegründet, ist seit 1997 börsennotiert und beschäftigt rund 270 Mitarbeiter. Sitz des Unternehmens ist Berlin. Beta Systems ist national und international mit 14 eigenen Konzerngesellschaften und zahlreichen Partnerunternehmen aktiv. Weltweit optimieren mehr als 1.300 Kunden in über 3.200 laufenden Installationen in über 30 Ländern ihre Prozesse und verbessern ihre Sicherheit mit Produkten und Lösungen von Beta Systems. Das Unternehmen gehört zu den führenden mittelständischen und unabhängigen Softwarelösungsanbietern in Europa und erwirtschaftet rund 50 Prozent seines Umsatzes international.

Weitere Informationen zum Unternehmen und den Produkten sind unter www.betasystems.de zu finden.

Besuchen Sie Beta Systems auch auf www.twitter.com/BetaSystems und www.facebook.com/BetaSystems und www.xing.com/companies/betasystemssoftwareag

