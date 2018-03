ORF SPORT + mit den Highlights von der Pressekonferenz nach dem WM-Super-G der Herren und vom WM-Super-G der Damen

Am 6. Februar im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 6. Februar 2013, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte von der Pressekonferenz nach dem Super-G der Herren bei der alpinen Ski-WM in Schladming um 16.45 Uhr, vom Super-G der Damen bei der alpinen Ski-WM in Schladming um 20.15 Uhr, vom Vienna City Marathon 2011 um 14.15 Uhr sowie ein "Golfmagazin" mit Tipps & Tricks und Golf-Fitness um 22.45 Uhr.

Bei der Pressekonferenz nach dem WM-Super-G der Herren stehen die Medaillengewinner den Medienvertretern in Schladming Rede und Antwort.

Alle Golffans kommen beim wöchentlichen "Golfmagazin" auf ORF SPORT +, moderiert von Wolfgang Koczi, voll auf ihre Kosten:

Tipps & Tricks mit Claude Grenier

Tipps & Tricks mit Jürgen Maurer vom Diamont Country Club

Golf-Fitness mit Helmut Klampfer

Golf-Fitness mit Jürgen Maurer vom Diamont Country Club

Regelkunde mit Harro Neuwirth

