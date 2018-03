Wadsaks Wetter - täglich live aus dem ORF-Haus

Schladming-Wetter-Daten u. a. mit Gondel-Messstation

Wien (OTS) - Einer der Hausherren des ORF-Hauses in Schladming ist ORF-Wetter-Chef Marcus Wadsak, der sich täglich für das "ZiB"-Wetter live von der Terrasse mit Blick auf die Medal Plaza meldet. Ihm stehen dafür die Daten eines vollwertigen Wetterstudios zur Verfügung, Zugriff auf Echtzeit-Satelliten- und Radar-Infos inklusive. Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) liefert dabei speziell auf Schladming abgestimmte Wetterdaten, die u. a. von einer mobilen Wetterstation auf einer Planaibahn-Gondel kommen und die Messungen vertikaler Temperatur- und Feuchteprofile ermöglicht.

Wie wichtig das Thema Wetter in Schladming ist, merkt Marcus Wadsak, dessen Prognosen auch in die täglichen Ski-Übertragungen integriert sind, jeden Tag am eigenen Leib: "Jeder dritte Fan spricht mich in Schladming aufs Wetter an, nach Medaillenprognosen sind jene zum Wetter wohl jene, die die Menschen am meisten bewegen."

Alle Details zu den insgesamt 70 Stunden langen ORF-Live-Übertragungen aus Schladming sind unter presse.ORF.at abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at