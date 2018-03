EANS-News: USU KnowledgeCenter 6 - die neue aktive Wissensdatenbank für den Kundenservice mit der Social-Media-Expertise von BIG

Möglingen (euro adhoc) - Auf der CallCenterWorld 2013 vom 26.-28. Februar in Berlin präsentiert die USU AG gemeinsam mit der BIG Social Media GmbH erstmals die neue Softwaregeneration USU KnowledgeCenter 6 (Halle 4, Stand F2). Als aktive Wissensdatenbank eröffnet sie völlig neue Möglichkeiten der Wissensnutzung: nicht nur bei der Verbesserung der klassischen Key Performance Indikatoren, z.B. der Lösungsrate, sondern auch bei der dynamischen Erweiterung des Geschäftsmodells von Service-Organisationen.

KnowledgeCenter 6 - alles in einem aktiven System

USU KnowledgeCenter 6 ist eine professionelle Wissensdatenbank für alle relevanten Service-Prozesse und Kanäle. Diese versorgt sämtliche Anwendergruppen im Service aktiv, rollenbasiert und Prozessschritt-abhängig mit den nötigen Informationen. Die neue Generation von Wissensdatenbanken spiegelt 15 Jahre Erfahrungswissen in vielen Projekten wider. Dadurch profitieren Service-Mitarbeiter, Redakteure, Manager und natürlich der End-Kunde in der Alltagspraxis in hohem Maße. Die Komplexität verbirgt sich hinter der Ästhetik einer neuen intuitiven Benutzer-Oberfläche, die ein angenehmes, effizientes Arbeiten ermöglicht. Zahlreiche, im Hintergrund aktive Assistenz-Systeme automatisieren Abläufe, liefern Informationen punktgenau und erleichtern damit den Service-Alltag. Denn die Anwender erhalten nur die für sie wichtigen Informationen und können sich auf Ihre eigentlichen Service-Aufgaben konzentrieren.

Social Media: Monitoring, Analyse und direkte Interaktion auf Facebook & Co. USU KnowledgeCenter wird SOCIAL. Unter dem Motto "Alleine stark. Gemeinsam besser" wurde die etablierte Social-Media-Technologie der neuen USU-Tochtergesellschaft BIG Social Media GmbH in die USU-Wissensdatenbank integriert. Damit erschließen Service-Center künftig den kompletten Wissensschatz des Internets über Kunden, Märkte und Trends. Ob Telefon, Self Service oder das Social Web - über alle Kommunikationskanäle füllt sich die Wissensdatenbank automatisch mit aktuellen, bedarfsgerechten Informationen. Deren Aufbereitung hilft dabei, Produkte und Dienstleistungen zu optimieren und bildet auch den Ausgangspunkt für neue Business-Strategien im Service.

USU auf der CallCenterWorld 2013

Zusammen mit BIG präsentiert USU im Rahmen der CallCenter World 2013 (Halle 4, Stand F2) ihr Software-Portfolio für alle Facetten des wissensbasierten Kundenservice. Ergänzend bieten 2 Fach-Vorträge Detailinformationen, wie durch den Einsatz einer intelligenten Wissensdatenbank neue Service-Erlebnisse geschaffen werden. Für Kunden und Interessenten findet ferner eine Livepräsentation über das neue USU-Reifegrad-Modell sowie die Highlights der neuen Produktgeneration statt. Besucher des USU-Standes erhalten auf Anfrage ein kostenloses Ticket für ihren Messebesuch.

Diese Pressemitteilung ist unter http://www.usu-knowledgecenter.de abrufbar.

USU AG. The Knowledge Business Company.

Die 1977 gegründete USU bietet Strategien, Beratung, Software-Lösungen und Services für eine umfassende Integration von Wissen und Erfahrung in die geschäftlichen Abläufe und Anwendungen von Organisationen. Marktführer aus allen Teilen der internationalen Wirtschaft schaffen mit USU-Anwendungen Transparenz, steigern ihre Wettbewerbsfähigkeit, sparen Kosten und senken ihre Risiken. USU ist mit ihren drei Geschäftsfeldern der größte europäische Anbieter für IT- und Knowledge-Management-Lösungen.

Mit der Produktlinie Valuemation® verfügt USU über ein qualitativ hochwertiges und von führenden Marktanalysten weltweit anerkanntes Portfolio zur Unterstützung des IT- und Service-Managements. Durch die intelligente Wissensdatenbank USU KnowledgeCenter aktivieren Kunden das komplette Wissen ihrer Organisation, vor allem in Call- und Service-Centern. Maßgeschneiderte USU-Individuallösungen, die Prozess- und Systemintegration sowie die Realisierung von Wissens- und Mitarbeiterportalen sind weitere, breit etablierte Kernkompetenzen.

Die USU AG ist ein Tochterunternehmen der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28). Weitere Informationen:

www.usu.de

