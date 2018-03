Cabforce integriert gemeinsam mit Amadeus Taxis in die Reisebranche für ein komplettes Tür-zu-Tür-Reiseerlebnis

Business Travel Show, London (ots/PRNewswire) - Dank der neuen Zusammenarbeit können Reisebüros, Travel Management Centers (TMC) und Unternehmen im Jahr 2013 über die Amadeus-Plattformen Vorbestellungen für den Flughafentransfer sowie Taxibuchungen tätigen. Dank Amadeus' entscheidender Positionierung in der weltweiten Reiselandschaft hat das neue Angebot das Zeug dazu, Millionen von Reiseverbindungen um Taxifahrten zu erweitern.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130205/593955 )

Cabforce geht eine Partnerschaft mit Amadeus ein, um Taxi-Vorbestellungen und Flughafentransfers für das Amadeus e-Travel Management und die Amadeus Selling Platform Connect verfügbar zu machen. Die gemeinsame Lösung wird in den kommenden Monaten für die Märkte im Vereinigten Königreich und Finnland erhältlich sein.

Cabforce bietet eine einzigartige Technologie, die zum Zeitpunkt der Buchung einen Reisegesamtpreis ermittelt. Bei der Vorbestellung eines Taxis, eines Oberklassefahrzeugs oder eines Minibusses erhalten Reisende ein wettbewerbsfähiges Flat-Rate-Angebot, in dem sämtliche Kilometer, Gebühren und Trinkgelder enthalten sind. Die Bezahlung erfolgt online, woraufhin eine elektronische Bestätigung ausgestellt wird. So muss sich der Reisende keine Gedanken mehr über Taxiquittungen machen.

Cabforce verwendet zertifizierte Anbieter und einen vereinheitlichten Ablauf, was die Organisation von Beförderungsmitteln für Fahrgäste zu einem einfachen und effektiven Vorgang macht, ungeachtet der Stadt, in der sie sich befinden. Die Fahrer verfolgen die Flugzeiten mit, Fahrten werden per E-Mail und SMS bestätigt, und dank einer deutlichen Ausschilderung finden Reisende problemlos zu ihrem Cabforce-Fahrzeug.

"Unser Ziel ist es, eine intelligentere Technologie zur Verfügung zu stellen und das Reisen zwischen unserem Zuhause und dem Zielort zu vereinfachen. Dank Cabforce können wir einen konkurrenzlosen "Tür-zu-Tür"-Service anbieten, der das richtige Format hat für Geschäftsreisende und Corporate Travel Manager", so Diane Bouzebiba, Geschäftsführerin von Amadeus UK & Ireland.

Dank der Zusammenarbeit können Geschäftsreisende ihre Fahrgelegenheit über das Amadeus e-Travel Management ganz einfach selbst vorbestellen. Und über die Amadeus Selling Platform Connect können Reisemittler/innen Tür-zu-Tür-Pakete buchen und einzigartige wertschöpfende Inhalte anbieten.

Das Cabforce Netzwerk umfasst derzeit mehr als fünfzig wichtige Reiseziele in ganz Europa. Mit der Aufnahme von New York hat die globale Expansion bereits begonnen. Ziel von Cabforce ist es, noch im Lauf dieses Jahres wichtige Geschäftszielorte in Amerika, Asien und Australien abzudecken.

Erfahren Sie mehr über die Zusammenarbeit am Amadeus Stand in der "Hosted Buyer Lounge" sowie am Cabforce Stand 631 auf der Business Travel Show in London.

REDAKTIONELLER HINWEIS

Über Amadeus

Amadeus ist ein führender Abwicklungsdienstleister und Anbieter von modernen Technologielösungen für die weltweite Reise- und Touristikmusbranche.

Zu den Kunden des Konzerns gehören Reiseanbieter (z. B. Fluglinien, Hotels, Bahn, Fähren usw.) Reiseverkäufer (Reisebüros und Websites) und Reisekäufer (Unternehmen und individuelle Reisende).

Der Konzern betreibt ein transaktionsbasiertes Geschäftsmodell und hat 2011 mehr als 947 Millionen gebührenpflichtige Reisetransaktionen verarbeitet.

Amadeus verfügt über zentrale Standorte in Madrid (Hauptverwaltung), Nizza (Entwicklung) und Erding (Betrieb - Datenverarbeitungszentrum) sowie örtliche Büros in Miami, Buenos Aires, Bangkok und Dubai. Auf Marktniveau betreibt Amadeus Kundengeschäfte über 73 örtliche kommerzielle Amadeus Organisationen, die 195 Länder abdecken.

Amadeus ist börsennotiert an den Börsen von Madrid, Barcelona, Bilbao und Valencia und wird unter dem Kürzel "AMS.MC" gehandelt. Es ist Teil des IBEX 35, STOXX Europe 600 Index und des Dow Jones Sustainability Index (DJSI).

Für das Geschäftsjahr mit Ende zum 31. Dezember 2011 erzielte das Unternehmen bereinigte Umsätze von 2.712 Millionen EUR und einen EBITDA von 1.039 Millionen EUR. Die Amadeus-Gruppe beschäftigt weltweit rund 10.000 Mitarbeiter, und in den Hauptbüros sind 123 Nationalitäten vertreten.

Wenn Sie mehr über Amadeus erfahren möchten, besuchen Sie bitte http://www.amadeus.com

Das Amadeus Investor Relations Center finden Sie unter http://www.investors.amadeus.com

Über Cabforce

Cabforce ist die Online-Buchungs-Engine hinter dem weltweit führenden Netzwerk für vorab reservierte Taxis zum Flatrate-Preis. Unsere Echtzeit-Preisfindungs-Plattform berechnet den Preis einer Fahrt zum Zeitpunkt der Buchung und ermöglicht es Kunden so, zuverlässige Taxis, Oberklassewagen und Minibusse zu einem vorher bekannten Preis vorzubestellen, was unliebsame Überraschungen und Diskussionen vor Ort überflüssig macht.

Das Netzwerk von Cabforce mit über fünfzig Zielorten kann gebucht werden über das Internet, die kostenlose iPhone App [http://www.cabforce.com/app] oder für Partnerunternehmen über das Cabforce Partner Program.

Kontakt: Amadeus Kwittken + company Enterprise house, 1-2 Hatfields, London, SE1 9PG Tel.: +44(0)207-401-8001 Cabforce Andreas Hansson, CEO Telefon: +358-40-504-2955 E-Mail: pr @ cabforce.com

Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130205/593955