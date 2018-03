Onlineshop onlineprinters.at senkt dauerhaft die Preise für Flyer / Online-Druckerei gibt Kostenersparnis im Druck an Werbetreibende weiter

Neustadt an der Aisch (ots) - "Mit der weiteren Optimierung unserer Druckprozesse können wir ab sofort für unsere Kunden Flyer und Falzflyer noch günstiger produzieren", gibt Heiko Wiederer, Produktmanager der Onlineprinters GmbH, die dauerhaften Preissenkungen von bis zu zehn Prozent bei Flyern in allen Formaten und Papiergrammaturen im Onlineshop von www.onlineprinters.at bekannt.

Zur Kostenersparnis beigetragen hat die neue Nutzenverteilung der Druckaufträge. "Die Papierformate der Druckbögen wurden in der Produktentwicklung optimal an unsere Flyer-Formate angepasst, um die bestmögliche Ausnutzung der Druckbögen zu erzielen. Dazu kommt die hohe Auslastung unserer 8-Farben-Offsetdruckmaschinen mit Druckaufträgen für Flyer und Falzflyer", so der Produktmanager. Mit einem Durchlauf von bis zu 15.000 Druckbögen pro Stunde werden Flyer in der hauseigenen Produktion der Onlinedruckerei effizient und schnell produziert. "Diese Ersparnis durch Kostenreduzierung im gesamten Ablauf geben wir in Form von günstigeren Produktpreisen gerne an unsere Kunden weiter", so Wiederer. Im Sortiment von onlineprinters.at gibt es Flyer und Falzflyer in vielen Formaten von DIN A7 bis DIN A3 und verschiedensten Papiervarianten, beidseitig 4-farbig bedruckt. Die höchste Druckqualität und die brillante Farbwiedergabe sämtlicher Drucksachen werden durch die Zertifizierung nach "ProzessStandard Offset" garantiert.

Preissenkungen auch bei Broschüren und Plakaten im Onlineshop

Mit Investitionen und Produktivitätssteigerungen in der Produktion des Online-Druckdienstleisters konnten im vergangenen Jahr auch bei Broschüren und Plakaten die Kosten und damit die Preise um bis zu 30 Prozent dauerhaft gesenkt werden. "Die günstigen Preise kommen auch Wiederverkäufern zugute, zu denen auch zunehmend kleinere Druckereien gehören", so Wiederer. Die deutsche Onlineprinters GmbH investiert laufend in die Druckvorstufe, Produktion und Weiterverarbeitung der hochwertigen Offset- und Digitaldrucksachen. Mit der Preispolitik, dem Service und der Qualität des umfangreichen Sortiments an Drucksachen und Werbesystemen gehört die Onlineprinters GmbH zu den Top-5-Onlinedruckereien in Europa.

Explain-it-Video: Drucksachen einfach online bestellen:

http://www.youtube.com/watch?v=FqdAhYQTl8g

Über die Onlineprinters GmbH

Die deutsche Onlineprinters GmbH ist eine der größten Onlinedruckereien Europas. In der PSO-zertifizierten Produktion werden alle gängigen Drucksachen in höchster Offsetdruckqualität und im flexiblen Digitaldruck hergestellt und über Onlineshops vertrieben. Produkt- und Unternehmensinformationen im Onlineshop von http://www.onlineprinters.at.

Rückfragen & Kontakt:

Patrick Piecha

Tel.: +49(0)9161/620 98 07

presse @ onlineprinters.at