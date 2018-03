Auch heuer wieder "Ausgezeichnete Lehrbetriebe" gesucht

Bewerbungen bis 15. Februar 2013 möglich

Bregenz (OTS/VLK) - Bereits zum 17. Mal verleihen heuer Landesregierung, Wirtschaftskammer und Arbeiterkammer Vorarlberg das Prädikat "Ausgezeichneter Lehrbetrieb". Landeshauptmann Markus Wallner und Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser appellieren an die heimischen Betriebe, die Chance zu nutzen: "Die ausgezeichneten Lehrbetriebe schaffen sich damit ein Qualitätsimage, das ihnen Vorteile am Markt bringen kann". Die Bewerbungsfrist endet am Freitag, 15. Februar 2013.

Die Landesauszeichnung ist mittlerweile ein anerkanntes und gefragtes Gütesiegel für Ausbildungsqualität. Von den etwa 2.400 Ausbildungsbetrieben im Land tragen insgesamt 305 Betriebe aus allen Branchen dieses Prädikat und dokumentieren auf diese Weise ihr besonderes Engagement in Sachen Lehrlingsausbildung, informiert Landesstatthalter Rüdisser. Die Auszeichnung bietet eine Reihe von Vorteilen, erklärt Landeshauptmann Wallner: "Unternehmen, die sich durch hervorragende Ausbildung profilieren, haben nicht nur die Möglichkeit, die besten jungen Leute als Lehrlinge zu bekommen, sie schaffen sich auch ein Qualitätsimage, das ihnen Vorteile am Markt einbringen kann".

Auszeichnungskommission prüft

Die Verleihung des Prädikats "Ausgezeichneter Lehrbetrieb" erfolgt seit 1997 jährlich und gilt für drei Jahre. Die Frist für die diesjährige Bewerbung um die Auszeichnung endet am Freitag, 15. Februar 2013. Alle Bewerber, welche die Einstiegskriterien erfüllen, werden von Vertretern der Auszeichnungskommission besucht, die sich vor Ort ein Bild über die Qualität der Ausbildung der Jugendlichen machen. Die Auszeichnungskommission setzt sich aus den Mitgliedern des Landesberufsausbildungsbeirates und einem Vertreter des Landes zusammen. Die Verleihung des Prädikats "Ausgezeichneter Lehrbetrieb" erfolgt im Rahmen eines Festaktes im Herbst 2013.

Anträge und Richtlinien im Internet

Die Antragsunterlagen und die Richtlinien für die Verleihung der Auszeichnung findet man im Internet unter www.ausgezeichneter-lehrbetrieb.at bei "Downloads". Zudem können die Unterlagen auch direkt bei der Lehrlingsstelle der Wirtschaftskammer Vorarlberg angefordert werden (Franz Huber, Telefon 05522/305-263, E-Mail: huber.franz @ wkv.at)

