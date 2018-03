So erfolgreich sammelt Österreich: 250.000 Ö3-Wundertüten!

Hitradio Ö3 für "Licht ins Dunkel 2012/2013": 880.000 Euro Spendengeld

Wien (OTS) - Haushalte, Schulen, Firmen, Vereine - den ganzen Advent über und auch noch in den ersten Wochen des neuen Jahres hat wirklich das ganze Land alte Handys gesammelt. Entsprechend beeindruckend ist das Ergebnis der Ö3-Wundertüte 2012/13: 250.000 gefüllte Ö3-Wundertüten, dazu kommen volle Sammelboxen in Schulen und Firmen. Insgesamt wurden 457.000 Handys abgegeben, die jetzt in eine wertvolle Spende für Familien in Not in Österreich verwandelt werden!

Bereits zum achten Mal ist die Aktion von Hitradio Ö3 in Zusammenarbeit mit Licht ins Dunkel, der Caritas, der Österreichischen Post AG sowie dem internationalen Verpackungs- und Papierunternehmen Mondi zum verlässlichen und einfachen Verwertungsweg für die nicht mehr benötigten Mobiltelefone geworden. Im eigens für die Ö3-Wundertüte gegründeten Althandy-Verwertungszentrum der Caritas Wien ist so in den letzten Wochen ein enormer Handyberg angewachsen.

Dieser Handyberg wird nun zu Spendengeld: Zwölf ehemalige Langzeitarbeitslose sind mit der Aufarbeitung beschäftigt, sortieren die Geräte in schrottreife und funktionstüchtige. Kaputte Handys werden von zertifizierten und streng überwachten Betrieben umweltgerecht recycelt, noch funktionierende werden aufbereitet und können so weiterverwendet werden.

Allein aus den alten Handys in der Ö3-Wundertüte ergibt sich heuer eine Spende von 690.000 Euro für die Soforthilfefonds von Licht ins Dunkel und der Caritas. Die Gesamt-Spendensumme aller Ö3-Aktivitäten für Licht ins Dunkel 2012/2013 beträgt 880.000 Euro. Mit diesem Geld wird Soforthilfe für tausende Familien möglich: Miete, Stromrechnung oder auch Behelfe für Kinder mit Behinderung - immer wieder gelingt es, mit Überbrückungszahlungen die Lebenssituation von Familien in akuten Notlagen zu stabilisieren.

"Die Ö3-Wundertüte macht Schule - auch 2013"

Das Finale der "Ö3-Wundertüten-Challenge 2012" war an Spannung kaum zu überbieten: Über den Sieg in der Wertung "Handys gesamt" darf sich die Musikhauptschule Blindenmarkt freuen, in der Kategorie "Handys pro SchülerIn" hat sich die Volksschule Gries bei Längenfeld an die Spitze gesetzt. Insgesamt haben die 1538 angemeldeten Schulen mehr als 37.000 Handys gesammelt.

Und die "Ö3-Wundertüten-Challenge 2013" läuft bereits: Im Sinne der Nachhaltigkeit stehen die Sammelboxen ganzjährig an den teilnehmenden Schulen. Alle Schulen sind wieder aufgerufen, bis zum Finale Mitte Dezember alte Handys für Kinder und Jugendliche in Not in Österreich zu sammeln. Ganzjährig gesammelt werden kann auch weiterhin flächendeckend in Oberösterreich: Sammelboxen der Ö3-Wundertüte stehen in allen 185 oberösterreichischen Altstoffsammelzentren.

Und für ganz Österreich gilt ab sofort wieder: Alte Handys bereitlegen - Hitradio Ö3 wird auch im kommenden Advent aufrufen, alte Handys umweltgerecht zu entsorgen und damit bargeldlos für Familien in Not in Österreich zu spenden.

Rückfragen & Kontakt:

Verena Enzi

Hitradio Ö3 Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: 01 / 360 69 - 19121

Mail: verena.enzi @ orf.at