ClipVilla expandiert nach Österreich und in die Schweiz

Bremen (ots) - Nur drei Monate nach dem erfolgreichen Launch in Deutschland bietet ClipVilla seinen Online-Dienst zur Erstellung von professionellen Werbevideos ab sofort auch in Österreich und der Schweiz an. Unter www.clipvilla.com können sich Unternehmen aus eigenen Texten, Bildern und Videomaterial in drei Schritten ein eigenes Werbevideo erstellen und in HD-Qualität sofort herunterladen. Vorkenntnisse oder eine spezielle Video-Software sind hierfür nicht erforderlich: Aus einer Vielzahl an professionell animierten Videovorlagen zu Branchen und Themen kann der Kunde eine passende auswählen und diese mit eigenem Bild- und Videomaterial individualisieren. Der Preis für ein Video beginnt bei 99 Euro und ermöglicht somit auch Unternehmen den Zugang zu professionellen Werbevideos, die sich diese bisher nicht leisten konnten.

"Nach der positiven Resonanz, die wir im deutschen Markt auf unser Angebot erhalten haben, ist der nächste Schritt nach Österreich und in die Schweiz die logische Konsequenz", so Jens Neumann, geschäftsführender Gesellschafter der ClipVilla GmbH. "Vor allem große Kunden schätzen die Möglichkeit sehr, sich von uns individuelle HD-Vorlagen exklusiv erstellen zu lassen, um beispielsweise gesamte Sortimente oder Kollektionen in Videoform vorzustellen. Ferner ermöglicht unser Angebot die spontane Umsetzung einer Werbeidee als Video, ohne diese Monate im Voraus planen zu müssen."

Gleichzeitig startet ClipVilla im gesamten deutschsprachigen Markt sein neues PLUS-Angebot für Kunden, die mehr als zwei Videos produzieren wollen und einen Zugriff auf optimierte HD-Vorlagen haben möchten. Die PLUS-Vorlagen verwenden eine aufwendigere Technik und werden gezielt für verschiedene Branchen entworfen. Daneben erhalten PLUS-User 5 GB Speicherplatz statt 0,3 GB für die eigenen Dateien und die Möglichkeit, statt drei bis zu zehn Videoprojekte parallel zu bearbeiten. Die Grundgebühr von 99 Euro für zwölf Monate beinhaltet zudem vergünstigte Konditionen, denn PLUS-Kunden zahlen nur noch 79 Euro für ein 30-sekündiges Video statt 99 Euro.

Über ClipVilla

ClipVilla ist das intelligente Portal zur Erstellung von professionellen Werbevideos zu einem konkurrenzlos günstigen Preis. Der Web-Service basiert auf einer neu entwickelten Video-Technologie, mit der sich Unternehmen aus Texten, Bildern oder bereits vorhandenem Videomaterial ein individuelles Werbevideo erstellen können. Das Angebot richtet sich an alle Firmen, die Videos zur Unterstützung von Marketing und Vertrieb einsetzen möchten. Insbesondere E-Shops und Webportale können mit ClipVilla jetzt Produktvideos in großen Mengen kostengünstig erzeugen und so ihre Umsätze steigern. Unternehmen, die Videocontent bisher teuer über Dienstleister einkaufen mussten, reduzieren ihre Kosten, wogegen kleinere Betriebe nun auch Zugang zu bezahlbaren Werbeclips bekommen. Die Videos basieren auf wöchentlich neuen HD-Vorlagen zu Branchen-und Saisonthemen, die sich an modernen Werbespots orientieren. Großkunden können sich eigene Videovorlagen in deren CI anfertigen lassen. Abgerundet wird das Angebot durch ein Pool an Profi-Sprechern, die auf Wunsch Werbetexte einsprechen, sowie eine Auswahl an GEMA-freier Musik. Das Start-up mit Sitz in Bremen wurde 2012 gegründet und wird von der WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH finanziell unterstützt. www.clipvilla.com

